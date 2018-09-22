Кристина Орбакайте удивила фанатов сменой имиджа

Несколько дней Кристина Орбакайте опубликовала новое фото, которое было сделано специально для одного из глянцевых журналов. В комментарии к снимку знаменитость написала: «Я с удовольствием соглашаюсь на такие эксперименты!!». На фотографии исполнительница предстала перед подписчиками с короткой стрижкой.Поклонники Кристины Орбакайте отреагировали на такие перемены мгновенно. Некоторые пришли в восторг от смены имиджа певицы. Другие были расстроены подобными переменами и даже стали требовать, что исполнительница вернула длинные локоны. Однако друзья знаменитость сообщили, что на самом деле для фотосессии Кристина Орбакайте просто примерила парик с короткими волосами.