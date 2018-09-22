Алла Пугачева опубликовала снимок с «новым фаворитом»

Алла Борисовна познакомилась с 26-летним Горчилиным на премьере его картины «Кислота». Примадонна положительно отозвалась о новой работе улыбчивого русоволосого красавца. При этом посоветовала посмотреть его фильм всем своим поклонникам.Фанаты уже начали обсуждение, относительно возможной связи Аллы Пугачевой и молодого режиссера, тем более, что ее привлекают молодые перспективные мужчины. Как заметил фанат примадонны, Галкину придется «подвинуться», ведь знаменитому пародисту и супругу певицы уже исполнилось 42 года, это может послужить поводом Алле Борисовне найти себе более молодого мужчину.