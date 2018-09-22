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«Он контракт подписал!»: Татьяна Африкантова вскрыла настоящую причину, почему Алексею Купину пришлось встречаться с Майей Донцовой

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Владимировна Африкантова рассказала телезрителям прославленной телестройки «Дом-2» настоящую причину, почему Алексею Купину приходится встречаться с Майей Донцовой.

«Он контракт подписал!»: Татьяна Африкантова вскрыла настоящую причину, почему Алексею Купину пришлось встречаться с Майей Донцовой


Как стало известно, не просто так администрация телепроекта «Дом-2» не хочет приглашать обратно в Периметр эпатажную экс-звезду реалити Татьяну Владимировну Африкантову. Ни для кого не является секретом, что женщина способна делать эфиры на ровном месте 24 часа в сутки, при этом Татьяна Владимировна никогда не требовала повышения заработной платы.

Оказывается, что язык Африкантовой-старшей живет своей жизнью и может разболтать буквально все, что только знает о скандальной телестройке «Дом-2». Давно известно, что это делать на реалити-шоу категорически запрещается. Татьяна Владимировна уже не единожды подставляла не только своих бывших коллег по съемочной площадке прославленного телепроекта, но и даже свою родную дочь – Марину.

В свое время Африкантова-старшая рассказала своим преданным поклонникам о некоторых событиях, которые происходят в Периметре в реальное время, после чего Марину тут же лишили 100 тысячи рублей. С тех времен блондинка больше не рассказывает своей затейнице маме всех подробностей, что привело к тому, что Татьяне Владимировне приходится каждый день просто-таки «разнюхивать» все происходящее на «Доме-2» самостоятельно.

В последнее время многочисленные телезрители «Дома-2» заметили, что Татьяна Владимировна очень редко появляется на съемочной площадке городских квартир, что, конечно же, вызвало у них очень много вопросов.

Нужно сказать, что раньше Африкантовой-старшей удавалось узнавать лишь мизерные и незначительные новости о «Доме-2», которые поклонники реалити-шоу потом узнавали из новых выпусков. Этот факт особо не влиял на рейтинги и количество просмотров социальной сети Татьяны Владимировной.

«Он контракт подписал!»: Татьяна Африкантова вскрыла настоящую причину, почему Алексею Купину пришлось встречаться с Майей Донцовой


Тем не менее, на днях бывшей участнице телепроекта удалось раскрыть действительно серьезные тайны некоторых домовцев, которые так тщательно продолжают скрывать и хранить от ушей и глаз свои тайны.

Как стало известно, ни один из участников реалити-шоу «Дом-2», который пострадал в драках или потасовках, не обращался в суд или полицию не просто так. Оказывается, что в контракте, который подписывает каждый новый участник телепроекта, есть очень интересный пункт. В этом параграфе говорится, что герой шоу не имеет никаких претензий к своему обидчику и любые обращения в правоохранительные органы будут наказываться огромными штрафными санкциями.

После этой новости многие телезрители «Дома-2» сразу же поняли, почему Дарью Друзяк так резко отправили за ворота телестройки. По мнению преданных поклонников реалити, блондинка начала шантажировать руководство и требовать от них слишком многого, поэтому от девушки решили попросту «избавиться».

«Он контракт подписал!»: Татьяна Африкантова вскрыла настоящую причину, почему Алексею Купину пришлось встречаться с Майей Донцовой


Как бы там ни было, но самое интересное Татьяна Владимировна Африкантова рассказала про звездную парочку Майи Донцовой и Алексея Купина. По словам бывшей участницы «Дома-2», именно с Алексеем у начальства реалити-шоу подписан особый договор, согласно которому молодой человек просто-таки обязан находится в отношениях с Майе Донцовой, а ни с кем-то другим.

Также оказывается, что Алексей обязан дойти с Майей до официального оформления отношений и некоторое время вовсю разыгрывать счастливое семейство. Из рассказа Татьяны Владимировной становится понятно, что у Купина просто не было выбора, ведь ему приходится скрываться от службы в армии и именно поэтому он до сих пор делает вид, что очень сильно любит Донцову и готов с ней не только отправиться в ЗАГС, но и обзавестись наследниками.

«Там такой контракт составили, что если калекой там станешь или что, судиться не будешь и все новенькие участники добровольно его подписывают. «Дом-2» себя со всех сторон юридически хорошо защитил! Еще про контракт, к примеру, Алексея Купина. Парень приехал на реалити-шоу с Одессы. Леша решил на проекте спрятаться от мобилизации. Я знаю, что Купин два раза уже приходит на кастинг, но его постоянно не хотели брать!..», - заявила бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2».


«Он контракт подписал!»: Татьяна Африкантова вскрыла настоящую причину, почему Алексею Купину пришлось встречаться с Майей Донцовой


«..По мнению администрации, Алексей не мог стать интересным участником проекта. В третий раз Купину сделали очень заманчивое предложение. Парнишке заявили, что если он будет с Майей Донцовой и сыграет с ней свадьбу, то его возьмут на «Дом-2». У Алексея просто выхода не было, вот он и согласился! На войну то не очень хочется! А контракт Купина полностью связан с Майей Донцовой. Не зря раньше в Интернете обсуждали, что Донцовы являются какими-то родственниками нового руководства телешоу!», - продолжила Татьяна Владимировна Африкантова.


Нужно сказать, что после таких новостей от Африкантовой-старшей, многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» задумались, а не прописаны ли подобные пункты в контрактах у Иосифа Оганесяна и Романа Капаклы, ведь в искренность и любовь именно этих молодых людей по-прежнему сомневаются преданные поклонники телепроекта. Впрочем, об этих парочках Татьяна Владимировна до сих пор молчит.

К слову, не так давно Африкантова-старшая заявила, что не готова давать деньги на бракосочетание своей родной дочери 30-летней Марины и 19-летнего Романа Капаклы. По словам Татьяны Владимировной, ее семья сама по себе, а парочка ее наследницы – сами по себе.

«Он контракт подписал!»: Татьяна Африкантова вскрыла настоящую причину, почему Алексею Купину пришлось встречаться с Майей Донцовой


«Я следила за развитием их любви и никогда не была против брака. Я ему сказала: «Рома, ты на мое жилище не будешь претендовать?» Он сказал, что не будет. Для меня это самое главное. Не надо разевать рот на мои квартиры. Я с них получаю деньги, не хочу жить только на пенсию. На свадьбу я ни копейки не дам. Я сама по себе, они - сами по себе. Любит Марина его, так я их благословляю», - заявила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» журналистам.


Также Татьяна Владимировна добавила, что воспринимает потенциального зятя, как молодого человека, от которого можно зачать здорового и красивого малыша, но не более.

«Он - парень красивый, а от такого можно родить ребенка. Это лучше чем богатый со шнобелем. Рома молодой и непьющий, соответственно, все будет уже нормально с ним. Зачать ребенка надо от здорового, нормального мужчины», - заявила Татьяна Владимировна Африкантова.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:04

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