Ученые внесли изменения в ДНК иммунных клеток и создали вакцину против ВИЧ

По словам ученых, новая их разработка может в дальнейшем использоваться в иммунотерапии. Организм человека благодаря безопасности введения в него новых клеток начинает самостоятельно подавлять недуг. Стоит отметить, что вирус постоянно меняет структуру, вследствие чего иммунная система не может выработать нужные антитела для эффективной борьбы с заболеваниями.Специалисты отмечают, что их методика позволяет на сегодняшний день более активно противостоять последствиями болезни. Ученые также продолжают исследования по поводу выявления структуры клеток вируса. Это позволит побороть постоянные изменения его свойств.