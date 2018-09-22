АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
НЛО или нет: На фото Луны появилась огромная мостовидная конструкция
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Ученые внесли изменения в ДНК иммунных клеток и создали вакцину против ВИЧ

Ученые в ДНК иммунных клеток внесли изменения, создав, таким образом, вакцину против ВИЧ. Специалисты отмечают, что соединения прижились в организме человека и начали бороться с данным недугом.

Ученые внесли изменения в ДНК иммунных клеток и создали вакцину против ВИЧ


По словам ученых, новая их разработка может в дальнейшем использоваться в иммунотерапии. Организм человека благодаря безопасности введения в него новых клеток начинает самостоятельно подавлять недуг. Стоит отметить, что вирус постоянно меняет структуру, вследствие чего иммунная система не может выработать нужные антитела для эффективной борьбы с заболеваниями.

Специалисты отмечают, что их методика позволяет на сегодняшний день более активно противостоять последствиями болезни. Ученые также продолжают исследования по поводу выявления структуры клеток вируса. Это позволит побороть постоянные изменения его свойств.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали ТОП-3 кроссоверов на российском
В Австралии купили iPhone XS Max с бракованным
Ученые: Космический шторм назван причиной гибели
«Одно лицо!»: Рустам Солнцев показал, насколько
Александра Черно стала длинноволосой красавицей
Ирина Агибалова планирует подать в суд на Татьяну
«Никому она не нужна!»: Фанаты уверены, что
Зрители «Дома-2» высмеяли истощенную фигуру Майи
Зрители «Дома-2»: Ольга Рапунцель попытается
Ученые внесли изменения в ДНК иммунных клеток и
Юриста Михаила Барщевского обвинили в
Bethesda рассказала новые подробности об игре
Компания Toyota планирует возродить купе Celica
Итальянские ученые провели испытания детектора
В Приморье пропавших мать и дочь нашли
Мама Ольги Бузовой посмеялась над слухами о
В Самарской области ищут без вести пропавшую
НЛО или нет: На фото Луны появилась огромная
Ученые обнаружили на дне океана неизвестное
В Воронеже молодая девушка погибла после падения
Валерий Блюменкранц заявил, что у Таты и Алексея
«Он контракт подписал!»: Татьяна Африкантова
Уфологи: NASA могли захватить инопланетные звуки
General Motors представит обновленный бюджетный
Тата Абрамсон никогда не простит Валерию
Иван Ургант впервые показал фанатам младшую дочь
Новые смарт-часы Apple Watch Series 4 могут
Астрофизики: Самая «загадочная» черта Солнца
В Новороссийске по улицам бегала абсолютно голая
Новый смартфон Red Hydrogen One получит титановый
Просмотреть все новости