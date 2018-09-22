Ученые внесли изменения в ДНК иммунных клеток и создали вакцину против ВИЧ
Ученые в ДНК иммунных клеток внесли изменения, создав, таким образом, вакцину против ВИЧ. Специалисты отмечают, что соединения прижились в организме человека и начали бороться с данным недугом.
По словам ученых, новая их разработка может в дальнейшем использоваться в иммунотерапии. Организм человека благодаря безопасности введения в него новых клеток начинает самостоятельно подавлять недуг. Стоит отметить, что вирус постоянно меняет структуру, вследствие чего иммунная система не может выработать нужные антитела для эффективной борьбы с заболеваниями.
Специалисты отмечают, что их методика позволяет на сегодняшний день более активно противостоять последствиями болезни. Ученые также продолжают исследования по поводу выявления структуры клеток вируса. Это позволит побороть постоянные изменения его свойств.
По словам ученых, новая их разработка может в дальнейшем использоваться в иммунотерапии. Организм человека благодаря безопасности введения в него новых клеток начинает самостоятельно подавлять недуг. Стоит отметить, что вирус постоянно меняет структуру, вследствие чего иммунная система не может выработать нужные антитела для эффективной борьбы с заболеваниями.
Специалисты отмечают, что их методика позволяет на сегодняшний день более активно противостоять последствиями болезни. Ученые также продолжают исследования по поводу выявления структуры клеток вируса. Это позволит побороть постоянные изменения его свойств.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:49