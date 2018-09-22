В Приморье пропавших мать и дочь нашли закопанными в лесу
В Приморье пропавших в начале сентября мать и дочь нашли погибшими и закопанными в лесу. Женщины, по предварительным данным, хотели продать свою машину, для чего отправились из Приморья в другой город.
Сообщается, что помогать им должен был некий мужчина, который отправился в дорогу вместе с пропавшими. 2 сентября 42-летняя женщина и ее 22-летняя дочь ушли из дома, после чего больше на связь с родственниками они не выходили.
Тела погибших нашли закопанными, в совершении убийства подозревается попутчик местных жительниц. На данный момент ведется расследование, примечательно, что через два дня после пропажи убитых их автомобиль был выставлен на продажу на одном из порталов.
Сообщается, что помогать им должен был некий мужчина, который отправился в дорогу вместе с пропавшими. 2 сентября 42-летняя женщина и ее 22-летняя дочь ушли из дома, после чего больше на связь с родственниками они не выходили.
Тела погибших нашли закопанными, в совершении убийства подозревается попутчик местных жительниц. На данный момент ведется расследование, примечательно, что через два дня после пропажи убитых их автомобиль был выставлен на продажу на одном из порталов.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:35