В Приморье пропавших мать и дочь нашли закопанными в лесу

Сообщается, что помогать им должен был некий мужчина, который отправился в дорогу вместе с пропавшими. 2 сентября 42-летняя женщина и ее 22-летняя дочь ушли из дома, после чего больше на связь с родственниками они не выходили.Тела погибших нашли закопанными, в совершении убийства подозревается попутчик местных жительниц. На данный момент ведется расследование, примечательно, что через два дня после пропажи убитых их автомобиль был выставлен на продажу на одном из порталов.