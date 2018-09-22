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В Самарской области ищут без вести пропавшую 13-летнюю девочку

В Самарской области без вести пропала 13-летняя девочка, которая не выходит на связь с родными уже несколько дней. На данный момент в регионе ведутся активные поиски подростка.

В Самарской области ищут без вести пропавшую 13-летнюю девочку


Согласно полученной от родственников информации, 17 сентября девочка вышла из дома, после чего больше не возвращалась. Связаться с подростком у близких не получается. Известно, что 13-летняя девочка имеет плотное телосложение, темно-каштановые волосы и карие глаза. Одета она в леггинсы и футболку, а также балетки.

Сейчас поисками 13-летней жительницы Самарской области занимаются ее родственники, к которым присоединились местные волонтеры. Всех, у кого имеются сведения о возможном местонахождении подростка, просят обращаться в правоохранительные органы или к волонтерам.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:10

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