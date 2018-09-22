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В Воронеже молодая девушка погибла после падения с 16-го этажа

В Воронеже 20-летняя девушка погибла после падения с высоты 16-го этажа, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев. Происшествие произошло вчера вечером на улице Ломоносова в 21:00 по Москве.

В Воронеже молодая девушка погибла после падения с 16-го этажа


Инцидент произошел вечером, об этом очевидцы сразу же сообщили медикам. Приехав на место происшествия, работники скорой помощи констатировали смерть пострадавшей из-за травм, несовместимых с жизнью.

На данный момент обстоятельства и подробности трагедии устанавливаются, тело 20-летней девушки отправили на экспертизу.


 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:37

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