В Воронеже молодая девушка погибла после падения с 16-го этажа
В Воронеже 20-летняя девушка погибла после падения с высоты 16-го этажа, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев. Происшествие произошло вчера вечером на улице Ломоносова в 21:00 по Москве.
Инцидент произошел вечером, об этом очевидцы сразу же сообщили медикам. Приехав на место происшествия, работники скорой помощи констатировали смерть пострадавшей из-за травм, несовместимых с жизнью.
На данный момент обстоятельства и подробности трагедии устанавливаются, тело 20-летней девушки отправили на экспертизу.
Инцидент произошел вечером, об этом очевидцы сразу же сообщили медикам. Приехав на место происшествия, работники скорой помощи констатировали смерть пострадавшей из-за травм, несовместимых с жизнью.
На данный момент обстоятельства и подробности трагедии устанавливаются, тело 20-летней девушки отправили на экспертизу.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:37