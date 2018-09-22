Компания Toyota планирует возродить купе Celica

Транспортное средство Toyota Supra производитель собирается вывести в будущем году. Эту версию разрабатывают вместе с баварскими специалистами компании BMW. Производители на одной платформе выпустят транспортное средство Supra, а также новый родстер серии Z. Сейчас японская компания рассматривает проект, подразумевающий создание купе Celica. В настоящее время речь о серийной разработке пока не ведётся, так как многое связано с тем, как автолюбители воспримут на рынке новую версию Supra.В случае утверждения компанией проекта по созданию купе версии Toyota Celica, транспортное средство, скорее всего, будет полноприводным, а также создано совместно с другой фирмой. Возможно даже, что этой компанией будет BMW. Информация передана представителем японского автоконцерна, работающего сейчас над спорткаром Supra.