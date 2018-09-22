Тата Абрамсон никогда не простит Валерию Блюменкранцу «волшебства» с Марианой Петря

«Отношения штука хрупкая. Один неверный взгляд, одно неверное слово, затаившиеся обиды, скандалы... не умение слушать друг-друга...и на вас катится огромный снежный ком, который набирает такую скорость и такой вес, что вам лучше закопаться поглубже. И вот тут «БАБАХ!» и пелена спадает, и ты понимаешь, что это крах... Терпеть - страшно, но иногда уйти еще страшнее.... тут нужны силы, что-бы взять себя в руки...», - написала бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» в личном инста-блоге.

«..тот, что был симпатичным юношей за которого я выходила замуж оказался предателем, он - монстр, и не тот монстр, который в детских сказках вылезает из-под кроватки… Нет… Он использует чувство твоего собственного достоинства в качестве половой тряпки, чтобы стереть остатки твоей же гордости с пола,но я должна сказать, что, даже пройдя через всё это, увидев измену и блаженное лицо своего мужа во время полового акта с другой женщиной,я не стала циничной . Я до сих пор верю, что любовь - это когда даришь… шоколадные конфеты. Вы, конечно, можете считать меня глупой, но всё равно я верю, что любовь существует», - продолжила Тата Абрамсон (Блюменкранц).

«У нас с Марианой нет никаких отношений. Немного пофлиртовали и все. Она девушка симпатичная: ножки, попа, фигура приятная. Вот я и обратил на нее внимание. В 8 утра пошли прогуляться по пляжу и оказались за камнями. Да, я ласкал ее, но волшебства не было», - по-прежнему заявляет Валерий Блюменкранц.

«По поводу моей ситуации... я честно в шоке.... в шоке, что так бывает. Мне не приятно, что я поверила... а ведь я уже пережила чувство развода 1,5 месяца назад... и как держалась первые дни... а сейчас все по новой, а все почему? А все потому, что я дура... дура, что поверила, дура, что наслушалась людей который каждый день мне твердили что нельзя терять семью. Я устала биться за право быть услышанной с человеком, который даже не хочет просто слушать, меня утомило..... В наших отношениях я заняла неправильную позицию - позволила ВСЕ взвалить на себя (этакая баба, которая и коня остановит и в избу горящую войдет...а после всего я должна ещё все проглотить?», - написала экс-участница реалити-шоу «Дома-2» в личном инста-блоге.

«..Нет, я не готова, совсем не готова. Я не думала, что меня предадут, я не думала, что мы с Бети для Валеры просто часть шоу.... я бы ещё многое терпела и тащила на себе, если бы была любима, обласкана, желанна и чувствовала восхищение, заботу и поддержку. А тут на моих глаза с ребёнком такое г.... я если честно когда первый раз увидела нарезку на шоу подумала, что у них петтинг... а теперь четко вижу, что они занимаются «волшебством». Ну как не стыдно? Ну как можно быть такой грязью??? Ну как? У меня не укладывается это в голове. И обидно что я вижу это своими глазами, одно дело просто знать...но видеть - это перебор. В любом случае во всем плохом есть и хорошее, но не относящееся к Валере!!!! Спасибо тебе за тепло и поддержку.... ты поймёшь, что это я о тебе Л», - продолжила Тата Абрамсон (Блюменкранц).

«У меня нет негатива к Валере. Просто я когда-то совершал похожие ошибки, и только после ухода супруги Ольги понял, что ее и семью мне никто не заменит. Валера тоже это когда-нибудь поймет, но может быть уже слишком поздно. Я не на стороне Таты, но поддерживаю ее в этой ситуации», - высказался Глеб Жемчугов.



Несмотря на то, что уже прошло несколько дней после того, как Тата Абрамсон сбежала с прославленной телестройки «Дом-2», девушка по-прежнему продолжает привлекать к своей персоне внимание телезрителей. Не секрет, что обворожительную блондинку каждый день обсуждают в эфирах реалити-шоу, а причиной этому является измена ее еще законного мужа Валерия Блюменкранца с одной из участниц «Острова любви».По словам Таты Абрамсон, она уже пересмотрела все последние выпуски «Дома-2», после которых поняла, насколько сильно пал Валерий в ее глазах. Ведь мужчина не только не защищал свое семейство, но даже не стал отстаивать честь своей супругу и то и дело вступался за Мариану Петрю.Тата заявила преданным поклонникам, что не простит Валерию такого поведения и зверского отношения к себе, а также того, что он защищал совершенно чужого человека, вместо того, чтобы вступиться за мать своего единственного ребенка.Нужно сказать, что Валерий Блюменкранц по-прежнему не согласен признавать факт того, что он совершил неисправимую ошибку, связавшись с Марьяной Петря – новенькой участницей телешоу «Остров любви». 29-летний мужчина продолжает заявлять, что он просто занимался с длинноволосой красавицей петтингом и никакого «волшебства» между ними не было.По словам Валерия, в петтинге ничего плохого он не видит. Именно поэтому, по всей видимости, Блюменкранц продолжает объяснять телезрителям и своим коллегам по скандальному телепроекту «Дом-2», что на такую симпатичную девушку, как Мариана, попросту невозможно не обратить внимание.Звезда реалити-шоу «Дома-2» утверждает, что никакие интимные отношения с Петря его не связывают, а возле камней, в восемь часов утра, они встретились абсолютно случайно. Отметим, что верные поклонники телестройки очень возмущенны из-за того, как повел себя Валерий Блюменкранц в то время, когда за несколько метров от места событий спит его еще законная супруга и маленькая дочка.Как бы там ни было, однако огромнейшее количество телезрителей телепроекта «Дом-2» уже вовсю обсуждают в Сети факт того, что Тата Абрамсон улетела в Москву, а вот Валерий Блюменкранц по-прежнему находится на Сейшельских островах, где он, по всей видимости, будет продолжать стоить отношения с молоденькими девушками.К слову, перед тем, как покинуть «Остров любви» Тата Абрамсон написала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором призналась подписчикам, что устала каждый день биться за право быть услышанной мужчиной, которому на самом деле не хочется ее даже немного послушать.Впрочем, как выяснилось, не все поклонники «Дома-2» оказались настолько доверчивыми, чтобы сразу же начинать выговаривать 29-летнего Валерия за его не очень хорошие поступки. Оказывается, что некоторые телезрители реалити-шоу просто-таки уверены в том, что звездная парочка Абрамсон и Блюменкранц сознательно все это разыграли.Дело в том, что фанаты телепроекта убеждены, что именно так семейство хочет одержать победу в конкурсе «Человек года 2018» и выиграть недвижимость в Москве. По словам телезрителей «Дома-2», Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц пытаются убедить поклонников реалити-шоу, что нужно пожалеть именно блондинку, а соответственно и голосовать за нее в конкурсе, где разыгрывается московская квартира.К слову, несколько дней назад о ситуации в звездной парочке Таты Абрамсон и Валерия Блюменкранц высказался бывший участник телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов. Звезда реалити весьма эмоционально отреагировал на новость о том, что Валерий изменил своей еще официальной супруге.