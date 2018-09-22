Тата Абрамсон никогда не простит Валерию Блюменкранцу «волшебства» с Марианой Петря
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Тата Абрамсон заявила преданным поклонникам, что никогда не простит еще законному супругу Валерию Блюменкранцу его «волшебства» с Марианой Петря.
Несмотря на то, что уже прошло несколько дней после того, как Тата Абрамсон сбежала с прославленной телестройки «Дом-2», девушка по-прежнему продолжает привлекать к своей персоне внимание телезрителей. Не секрет, что обворожительную блондинку каждый день обсуждают в эфирах реалити-шоу, а причиной этому является измена ее еще законного мужа Валерия Блюменкранца с одной из участниц «Острова любви».
По словам Таты Абрамсон, она уже пересмотрела все последние выпуски «Дома-2», после которых поняла, насколько сильно пал Валерий в ее глазах. Ведь мужчина не только не защищал свое семейство, но даже не стал отстаивать честь своей супругу и то и дело вступался за Мариану Петрю.
Тата заявила преданным поклонникам, что не простит Валерию такого поведения и зверского отношения к себе, а также того, что он защищал совершенно чужого человека, вместо того, чтобы вступиться за мать своего единственного ребенка.
Нужно сказать, что Валерий Блюменкранц по-прежнему не согласен признавать факт того, что он совершил неисправимую ошибку, связавшись с Марьяной Петря – новенькой участницей телешоу «Остров любви». 29-летний мужчина продолжает заявлять, что он просто занимался с длинноволосой красавицей петтингом и никакого «волшебства» между ними не было.
По словам Валерия, в петтинге ничего плохого он не видит. Именно поэтому, по всей видимости, Блюменкранц продолжает объяснять телезрителям и своим коллегам по скандальному телепроекту «Дом-2», что на такую симпатичную девушку, как Мариана, попросту невозможно не обратить внимание.
Звезда реалити-шоу «Дома-2» утверждает, что никакие интимные отношения с Петря его не связывают, а возле камней, в восемь часов утра, они встретились абсолютно случайно. Отметим, что верные поклонники телестройки очень возмущенны из-за того, как повел себя Валерий Блюменкранц в то время, когда за несколько метров от места событий спит его еще законная супруга и маленькая дочка.
Как бы там ни было, однако огромнейшее количество телезрителей телепроекта «Дом-2» уже вовсю обсуждают в Сети факт того, что Тата Абрамсон улетела в Москву, а вот Валерий Блюменкранц по-прежнему находится на Сейшельских островах, где он, по всей видимости, будет продолжать стоить отношения с молоденькими девушками.
К слову, перед тем, как покинуть «Остров любви» Тата Абрамсон написала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором призналась подписчикам, что устала каждый день биться за право быть услышанной мужчиной, которому на самом деле не хочется ее даже немного послушать.
Впрочем, как выяснилось, не все поклонники «Дома-2» оказались настолько доверчивыми, чтобы сразу же начинать выговаривать 29-летнего Валерия за его не очень хорошие поступки. Оказывается, что некоторые телезрители реалити-шоу просто-таки уверены в том, что звездная парочка Абрамсон и Блюменкранц сознательно все это разыграли.
Дело в том, что фанаты телепроекта убеждены, что именно так семейство хочет одержать победу в конкурсе «Человек года 2018» и выиграть недвижимость в Москве. По словам телезрителей «Дома-2», Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц пытаются убедить поклонников реалити-шоу, что нужно пожалеть именно блондинку, а соответственно и голосовать за нее в конкурсе, где разыгрывается московская квартира.
К слову, несколько дней назад о ситуации в звездной парочке Таты Абрамсон и Валерия Блюменкранц высказался бывший участник телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов. Звезда реалити весьма эмоционально отреагировал на новость о том, что Валерий изменил своей еще официальной супруге.
Несмотря на то, что уже прошло несколько дней после того, как Тата Абрамсон сбежала с прославленной телестройки «Дом-2», девушка по-прежнему продолжает привлекать к своей персоне внимание телезрителей. Не секрет, что обворожительную блондинку каждый день обсуждают в эфирах реалити-шоу, а причиной этому является измена ее еще законного мужа Валерия Блюменкранца с одной из участниц «Острова любви».
По словам Таты Абрамсон, она уже пересмотрела все последние выпуски «Дома-2», после которых поняла, насколько сильно пал Валерий в ее глазах. Ведь мужчина не только не защищал свое семейство, но даже не стал отстаивать честь своей супругу и то и дело вступался за Мариану Петрю.
Тата заявила преданным поклонникам, что не простит Валерию такого поведения и зверского отношения к себе, а также того, что он защищал совершенно чужого человека, вместо того, чтобы вступиться за мать своего единственного ребенка.
«Отношения штука хрупкая. Один неверный взгляд, одно неверное слово, затаившиеся обиды, скандалы... не умение слушать друг-друга...и на вас катится огромный снежный ком, который набирает такую скорость и такой вес, что вам лучше закопаться поглубже. И вот тут «БАБАХ!» и пелена спадает, и ты понимаешь, что это крах... Терпеть - страшно, но иногда уйти еще страшнее.... тут нужны силы, что-бы взять себя в руки...», - написала бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» в личном инста-блоге.
«..тот, что был симпатичным юношей за которого я выходила замуж оказался предателем, он - монстр, и не тот монстр, который в детских сказках вылезает из-под кроватки… Нет… Он использует чувство твоего собственного достоинства в качестве половой тряпки, чтобы стереть остатки твоей же гордости с пола,но я должна сказать, что, даже пройдя через всё это, увидев измену и блаженное лицо своего мужа во время полового акта с другой женщиной,я не стала циничной . Я до сих пор верю, что любовь - это когда даришь… шоколадные конфеты. Вы, конечно, можете считать меня глупой, но всё равно я верю, что любовь существует», - продолжила Тата Абрамсон (Блюменкранц).
Нужно сказать, что Валерий Блюменкранц по-прежнему не согласен признавать факт того, что он совершил неисправимую ошибку, связавшись с Марьяной Петря – новенькой участницей телешоу «Остров любви». 29-летний мужчина продолжает заявлять, что он просто занимался с длинноволосой красавицей петтингом и никакого «волшебства» между ними не было.
По словам Валерия, в петтинге ничего плохого он не видит. Именно поэтому, по всей видимости, Блюменкранц продолжает объяснять телезрителям и своим коллегам по скандальному телепроекту «Дом-2», что на такую симпатичную девушку, как Мариана, попросту невозможно не обратить внимание.
Звезда реалити-шоу «Дома-2» утверждает, что никакие интимные отношения с Петря его не связывают, а возле камней, в восемь часов утра, они встретились абсолютно случайно. Отметим, что верные поклонники телестройки очень возмущенны из-за того, как повел себя Валерий Блюменкранц в то время, когда за несколько метров от места событий спит его еще законная супруга и маленькая дочка.
«У нас с Марианой нет никаких отношений. Немного пофлиртовали и все. Она девушка симпатичная: ножки, попа, фигура приятная. Вот я и обратил на нее внимание. В 8 утра пошли прогуляться по пляжу и оказались за камнями. Да, я ласкал ее, но волшебства не было», - по-прежнему заявляет Валерий Блюменкранц.
Как бы там ни было, однако огромнейшее количество телезрителей телепроекта «Дом-2» уже вовсю обсуждают в Сети факт того, что Тата Абрамсон улетела в Москву, а вот Валерий Блюменкранц по-прежнему находится на Сейшельских островах, где он, по всей видимости, будет продолжать стоить отношения с молоденькими девушками.
К слову, перед тем, как покинуть «Остров любви» Тата Абрамсон написала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором призналась подписчикам, что устала каждый день биться за право быть услышанной мужчиной, которому на самом деле не хочется ее даже немного послушать.
«По поводу моей ситуации... я честно в шоке.... в шоке, что так бывает. Мне не приятно, что я поверила... а ведь я уже пережила чувство развода 1,5 месяца назад... и как держалась первые дни... а сейчас все по новой, а все почему? А все потому, что я дура... дура, что поверила, дура, что наслушалась людей который каждый день мне твердили что нельзя терять семью. Я устала биться за право быть услышанной с человеком, который даже не хочет просто слушать, меня утомило..... В наших отношениях я заняла неправильную позицию - позволила ВСЕ взвалить на себя (этакая баба, которая и коня остановит и в избу горящую войдет...а после всего я должна ещё все проглотить?», - написала экс-участница реалити-шоу «Дома-2» в личном инста-блоге.
«..Нет, я не готова, совсем не готова. Я не думала, что меня предадут, я не думала, что мы с Бети для Валеры просто часть шоу.... я бы ещё многое терпела и тащила на себе, если бы была любима, обласкана, желанна и чувствовала восхищение, заботу и поддержку. А тут на моих глаза с ребёнком такое г.... я если честно когда первый раз увидела нарезку на шоу подумала, что у них петтинг... а теперь четко вижу, что они занимаются «волшебством». Ну как не стыдно? Ну как можно быть такой грязью??? Ну как? У меня не укладывается это в голове. И обидно что я вижу это своими глазами, одно дело просто знать...но видеть - это перебор. В любом случае во всем плохом есть и хорошее, но не относящееся к Валере!!!! Спасибо тебе за тепло и поддержку.... ты поймёшь, что это я о тебе Л», - продолжила Тата Абрамсон (Блюменкранц).
Впрочем, как выяснилось, не все поклонники «Дома-2» оказались настолько доверчивыми, чтобы сразу же начинать выговаривать 29-летнего Валерия за его не очень хорошие поступки. Оказывается, что некоторые телезрители реалити-шоу просто-таки уверены в том, что звездная парочка Абрамсон и Блюменкранц сознательно все это разыграли.
Дело в том, что фанаты телепроекта убеждены, что именно так семейство хочет одержать победу в конкурсе «Человек года 2018» и выиграть недвижимость в Москве. По словам телезрителей «Дома-2», Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц пытаются убедить поклонников реалити-шоу, что нужно пожалеть именно блондинку, а соответственно и голосовать за нее в конкурсе, где разыгрывается московская квартира.
К слову, несколько дней назад о ситуации в звездной парочке Таты Абрамсон и Валерия Блюменкранц высказался бывший участник телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов. Звезда реалити весьма эмоционально отреагировал на новость о том, что Валерий изменил своей еще официальной супруге.
«У меня нет негатива к Валере. Просто я когда-то совершал похожие ошибки, и только после ухода супруги Ольги понял, что ее и семью мне никто не заменит. Валера тоже это когда-нибудь поймет, но может быть уже слишком поздно. Я не на стороне Таты, но поддерживаю ее в этой ситуации», - высказался Глеб Жемчугов.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:00