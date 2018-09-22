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General Motors представит обновленный бюджетный седан Chevrolet Sail

Обновленный бюджетный седан Chevrolet Sail готовится представить американская компания General Motors. Наладили выпуск новинки в Китае, где и появились первые снимки нового закамуфлированного прототипа автомобиля.

General Motors представит обновленный бюджетный седан Chevrolet Sail


Изображение на фото указывает, что у рестайлингового седана полностью пересмотрена радиаторная решетка, переделаны бампер, видоизменены головные фары и переработана конструкция задних осветителей. Также, появится в салоне новая мультимедийная установка и улучшенный вариант передней панели.

Согласно информации инсайдеров, модернизированный Chevrolet Sail будет оборудован мотором объемом 1,5 литра, производительность которого 113 лошадиных сил. Приводится он в действие роботизированной трансмиссией или 5-диапазонной МКПП. На авторынке Поднебесной, седан Chevrolet Sail представлен наиболее дешевым вариантом, предлагают его по цене от 63900 юаней, что соответствует 619000 рублей.


 
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Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:16

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