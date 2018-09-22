General Motors представит обновленный бюджетный седан Chevrolet Sail

Изображение на фото указывает, что у рестайлингового седана полностью пересмотрена радиаторная решетка, переделаны бампер, видоизменены головные фары и переработана конструкция задних осветителей. Также, появится в салоне новая мультимедийная установка и улучшенный вариант передней панели.Согласно информации инсайдеров, модернизированный Chevrolet Sail будет оборудован мотором объемом 1,5 литра, производительность которого 113 лошадиных сил. Приводится он в действие роботизированной трансмиссией или 5-диапазонной МКПП. На авторынке Поднебесной, седан Chevrolet Sail представлен наиболее дешевым вариантом, предлагают его по цене от 63900 юаней, что соответствует 619000 рублей.