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Иван Ургант впервые показал фанатам младшую дочь

Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram снимок младшей дочери. Фанаты телеведущего впервые увидели его наследницу.

Иван Ургант впервые показал фанатам младшую дочь


В интервью Иван Ургант с радостью рассказывает о воспитании дочерей, но общественность лишь недавно увидела как выглядит младшая дочка телеведущего. После публикации в Instagram внешность Валерии перестала быть секретом. На фото девочка запечатлена с игрушкой в руках, а в подписи к снимку Иван Ургант написал просто цифру 3. Ведь у Валерии сегодня День рождения.

Иван Ургант впервые показал фанатам младшую дочь


В комментариях подписчики отметили, что дочка очень похожа на звездного отца и вполне может вести “Вечерний Ургант” вместо него. Некоторые пришли к выводу, что Валерия похожа на бабушку телеведущего. Всего за несколько часов фотография малышки соврала более 125 тысяч лайков. Напомним, Иван Ургант воспитывает 3-х дочерей, старшая Эрика родилась в первом браке.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:44

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