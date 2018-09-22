Иван Ургант впервые показал фанатам младшую дочь

В интервью Иван Ургант с радостью рассказывает о воспитании дочерей, но общественность лишь недавно увидела как выглядит младшая дочка телеведущего. После публикации в Instagram внешность Валерии перестала быть секретом. На фото девочка запечатлена с игрушкой в руках, а в подписи к снимку Иван Ургант написал просто цифру 3. Ведь у Валерии сегодня День рождения.В комментариях подписчики отметили, что дочка очень похожа на звездного отца и вполне может вести “Вечерний Ургант” вместо него. Некоторые пришли к выводу, что Валерия похожа на бабушку телеведущего. Всего за несколько часов фотография малышки соврала более 125 тысяч лайков. Напомним, Иван Ургант воспитывает 3-х дочерей, старшая Эрика родилась в первом браке.