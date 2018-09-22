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Уфологи: NASA могли захватить инопланетные звуки с Сатурна в 1970-х годах

Уфологи из США сообщили, что NASA могли захватить инопланетные звуки. По словам специалистов, инородные сигналы, полученные с Сатурна, были зафиксированы в начале 70-х годов, но сведения о них решили не обнародовать.

Уфологи: NASA могли захватить инопланетные звуки с Сатурна в 1970-х годах


Зафиксировать сигнал удалось при помощи космического зонда Cassini, который был отправлен в сторону Сатурна для проведения исследований. Уфологи отмечают, что аппарат несколько раз пересылал на Землю данные о странных звуках, напоминающих периодические перегрузки в разных спектрах. Аналогичный сигнал поступил в распоряжение ученых в 2004 году. Тогда специалисты предположили, что он является набором помех в разных частотах, о чем говорилось в официальном пресс-релизе Американского космического агентства.



В 2007 году звуковой эксперт jost van dike замерил тон записи и определил, что он постоянно меняется, что не свойственно ни одному земному сигналу. Также он выявил в кодировке особые знаки, расшифровать которые пока не удалось.


 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:32

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