Уфологи: NASA могли захватить инопланетные звуки с Сатурна в 1970-х годах

Зафиксировать сигнал удалось при помощи космического зонда Cassini, который был отправлен в сторону Сатурна для проведения исследований. Уфологи отмечают, что аппарат несколько раз пересылал на Землю данные о странных звуках, напоминающих периодические перегрузки в разных спектрах. Аналогичный сигнал поступил в распоряжение ученых в 2004 году. Тогда специалисты предположили, что он является набором помех в разных частотах, о чем говорилось в официальном пресс-релизе Американского космического агентства.В 2007 году звуковой эксперт jost van dike замерил тон записи и определил, что он постоянно меняется, что не свойственно ни одному земному сигналу. Также он выявил в кодировке особые знаки, расшифровать которые пока не удалось.