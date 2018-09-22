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Эксперты рассказали о преимуществах уверенного в себе человека

Американские психологи определили ключевые преимущества уверенного в себе человека и почему это так важно для него. Начинается все с постановки целей, а также осознания того, что уверенность влияет на другие аспекты жизни.

Эксперты рассказали о преимуществах уверенного в себе человека


Почти со всеми элементами счастливой жизни связана уверенность в себе. Чем более уверен человек, тем больше у него воли успокоить внутри себя голос, который говорит, что сделать задуманное невозможного. Это позволяет сопоставлять свои действия с желаниями.

Отсутствие уверенности сопровождается постоянным размышлением над ошибками и опасениями, все связывается с депрессией и тревогой. Только уверенность ломает циклы негативных мыслей и успокаивает внутреннюю критику.

Растущая уверенность добавляет энергию для достижения лучших результатов, а так же дает навыки и определяет методы для преодоления препятствий. Уверенность в себе не может означать, что неудач больше никогда не будет, но исчезают сомнения в возможности справляться с ними. При изменении отношения к неудачам можно добиться значительно большего.


 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:31

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