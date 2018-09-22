В Новороссийске по улицам бегала абсолютно голая девушка
В Новороссийске абсолютно голая девушка бегала по улицам города, сообщают очевидцы в соцсетях. Женщина среднего возраста полного телосложения не только появлялась перед горожанами без одежды, но и повредила несколько машин.
Инцидент произошел вчера днем. Женщина бежала по улице, при этом, как сообщили очевидцы, вызывала у всех не очень приятные эмоции. Потом некоторые заметили, что девушка прыгала и повредила несколько стоящих рядом машин.
На данный момент дальнейшая судьба полностью обнаженной женщины неизвестна, расследование ведут сотрудники правоохранительных органов.
Инцидент произошел вчера днем. Женщина бежала по улице, при этом, как сообщили очевидцы, вызывала у всех не очень приятные эмоции. Потом некоторые заметили, что девушка прыгала и повредила несколько стоящих рядом машин.
На данный момент дальнейшая судьба полностью обнаженной женщины неизвестна, расследование ведут сотрудники правоохранительных органов.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:00