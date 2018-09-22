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В Новороссийске по улицам бегала абсолютно голая девушка

В Новороссийске абсолютно голая девушка бегала по улицам города, сообщают очевидцы в соцсетях. Женщина среднего возраста полного телосложения не только появлялась перед горожанами без одежды, но и повредила несколько машин.

В Новороссийске по улицам бегала абсолютно голая девушка


Инцидент произошел вчера днем. Женщина бежала по улице, при этом, как сообщили очевидцы, вызывала у всех не очень приятные эмоции. Потом некоторые заметили, что девушка прыгала и повредила несколько стоящих рядом машин.

На данный момент дальнейшая судьба полностью обнаженной женщины неизвестна, расследование ведут сотрудники правоохранительных органов.


 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:00

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