В Новороссийске по улицам бегала абсолютно голая девушка

Инцидент произошел вчера днем. Женщина бежала по улице, при этом, как сообщили очевидцы, вызывала у всех не очень приятные эмоции. Потом некоторые заметили, что девушка прыгала и повредила несколько стоящих рядом машин.На данный момент дальнейшая судьба полностью обнаженной женщины неизвестна, расследование ведут сотрудники правоохранительных органов.