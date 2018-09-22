Астрофизики: Самая «загадочная» черта Солнца оказалась характерна для 13 звезд

Лоран Гизон из Института изучения Солнечной системы в Геттингене заявил, что замеры показывают - многие космические объекты вращаются вокруг своей оси, как и Солнце. Разница в высоких широтах и в скоростях на экваторе, которая у большинства звезд была еще более высокой, чем у Солнца, что не предсказывается ни одной теорией. Скорость вращения космических объектов вокруг своей оси, позволяет вычислить возраст звезды и уточнить ее тип.Оказалось, что сразу 13 звезд, за которыми наблюдали Лоран Гизон, вращались примерно таким же образом, как и Солнце. Более того, различия в скорости движения экватора и умеренных широт были более выраженными, скорость этих объектов различалась в 1,5-2 раза. Данное открытие стало неожиданностью для астрофизиков.