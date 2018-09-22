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Астрофизики: Самая «загадочная» черта Солнца оказалась характерна для 13 звезд

Астрофизики рассказали, что одна из самых «загадочных» черт Солнца оказалась характерной для 13 близлежащих к нему звезд. Как оказалось, у объектов разная скорость вращения материи у экватора и в умеренных широтах.

Астрофизики: Самая «загадочная» черта Солнца оказалась характерна для 13 звезд


Лоран Гизон из Института изучения Солнечной системы в Геттингене заявил, что замеры показывают - многие космические объекты вращаются вокруг своей оси, как и Солнце. Разница в высоких широтах и в скоростях на экваторе, которая у большинства звезд была еще более высокой, чем у Солнца, что не предсказывается ни одной теорией. Скорость вращения космических объектов вокруг своей оси, позволяет вычислить возраст звезды и уточнить ее тип.

Оказалось, что сразу 13 звезд, за которыми наблюдали Лоран Гизон, вращались примерно таким же образом, как и Солнце. Более того, различия в скорости движения экватора и умеренных широт были более выраженными, скорость этих объектов различалась в 1,5-2 раза. Данное открытие стало неожиданностью для астрофизиков.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:14

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