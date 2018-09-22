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Новый смартфон Red Hydrogen One получит титановый корпус
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Новый смартфон Red Hydrogen One получит титановый корпус

Смартфон Red Hydrogen One получит титановый корпус. По данным от представителей компании, презентация устройства запланирована на 9 октября, но уже неделей ранее можно будет оформить на него предварительный заказ.

Новый смартфон Red Hydrogen One получит титановый корпус


Модель с титановым корпусом получит название Titanium. Ее стоимость на рынке США будет составлять порядка 1,5 тысячи долларов. Среди особенностей устройства также стоит выделить аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов. На боковой панели смартфона появилась кнопка затвора камеры, защищающего ее от внешних повреждений.

В первую очередь смартфон с корпусом из титана появится в магазинах сети AT & T и Verizon. Уже 2 ноября его можно будет официально приобрести у многих ритейлеров. Стоимость базовой версии с металлическим корпусом составит 1,2 тысячи долларов.


 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:45

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