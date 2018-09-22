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Новые смарт-часы Apple Watch Series 4 могут полноценно управлять аудиокнигами

У смарт-часов из Купертино появилась возможность полноценного управления аудиокнигами без использования смартфона. Поддержку приложения для аудиокниг получили смарт-часы Apple Watch после выхода операционной системы Watch OS 5, информация от Engadget.

Новые смарт-часы Apple Watch Series 4 могут полноценно управлять аудиокнигами


Синхронизируются часы с мобильным устройством посредством Bluetooth. Носимым девайсом выполняются все необходимые задачи, осуществляется включение и остановка воспроизведения аудиокниги, а так же переключение между записями. Также, показывается список всех глав книги и настройка скорости повествования.

Компания из Купертино уже показала в сентябре революционную модель Apple Watch Series 4. У устройства совершенно новые размеры и тонкие рамки. Гаджет позволяет вести замеры ЭКГ, только данная функция представлена эксклюзивно для США.


 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:28

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