Новые смарт-часы Apple Watch Series 4 могут полноценно управлять аудиокнигами
У смарт-часов из Купертино появилась возможность полноценного управления аудиокнигами без использования смартфона. Поддержку приложения для аудиокниг получили смарт-часы Apple Watch после выхода операционной системы Watch OS 5, информация от Engadget.
Синхронизируются часы с мобильным устройством посредством Bluetooth. Носимым девайсом выполняются все необходимые задачи, осуществляется включение и остановка воспроизведения аудиокниги, а так же переключение между записями. Также, показывается список всех глав книги и настройка скорости повествования.
Компания из Купертино уже показала в сентябре революционную модель Apple Watch Series 4. У устройства совершенно новые размеры и тонкие рамки. Гаджет позволяет вести замеры ЭКГ, только данная функция представлена эксклюзивно для США.
Синхронизируются часы с мобильным устройством посредством Bluetooth. Носимым девайсом выполняются все необходимые задачи, осуществляется включение и остановка воспроизведения аудиокниги, а так же переключение между записями. Также, показывается список всех глав книги и настройка скорости повествования.
Компания из Купертино уже показала в сентябре революционную модель Apple Watch Series 4. У устройства совершенно новые размеры и тонкие рамки. Гаджет позволяет вести замеры ЭКГ, только данная функция представлена эксклюзивно для США.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:28