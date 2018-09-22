Новые смарт-часы Apple Watch Series 4 могут полноценно управлять аудиокнигами

Синхронизируются часы с мобильным устройством посредством Bluetooth. Носимым девайсом выполняются все необходимые задачи, осуществляется включение и остановка воспроизведения аудиокниги, а так же переключение между записями. Также, показывается список всех глав книги и настройка скорости повествования.Компания из Купертино уже показала в сентябре революционную модель Apple Watch Series 4. У устройства совершенно новые размеры и тонкие рамки. Гаджет позволяет вести замеры ЭКГ, только данная функция представлена эксклюзивно для США.