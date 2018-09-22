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Опубликован рейтинг самых популярных праворульных автомобилей в России

По результатам исследований аналитического агенства «Автостат», опубликован рейтинг праворульных автомобилей, которые наиболее распространены в России. Как оказалось, свыше половины (примерно 57 процентов) из данных модификаций составляют авто марки Toyota.

Опубликован рейтинг самых популярных праворульных автомобилей в России


На территории России, по данным за первое полугодие, зарегистрировано примерно три с половиной миллионов моделей легковых автомобилей с правым расположением руля.

Toyota Corolla стала лидером рейтинга, в России отмечено 329,3 тыс. экземпляров. Подсчеты поставили на второе место Toyota Corona, показатель составил 115,5 тыс. штук. Замыкает рейтинговую тройку Toyota Mark, с расчетом в 104,1 тыс. штук.

Отметку сто тысяч не преодолели остальные экземпляры. Популярными остаются у россиян модели Toyota Camry, Carina, Vitz, Caldina, Sprinter и Vista. Седьмая строчка досталась модели Honda Fit и соответствующим показателем в 71,8 тыс. экземпляров.

Специалисты «Автостат» уточняют, что общая доля праворульных автомобилей по всему российскому рынку сотавляет примерно восемь процентов.


 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:28

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