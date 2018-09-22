Опубликован рейтинг самых популярных праворульных автомобилей в России

На территории России, по данным за первое полугодие, зарегистрировано примерно три с половиной миллионов моделей легковых автомобилей с правым расположением руля.Toyota Corolla стала лидером рейтинга, в России отмечено 329,3 тыс. экземпляров. Подсчеты поставили на второе место Toyota Corona, показатель составил 115,5 тыс. штук. Замыкает рейтинговую тройку Toyota Mark, с расчетом в 104,1 тыс. штук.Отметку сто тысяч не преодолели остальные экземпляры. Популярными остаются у россиян модели Toyota Camry, Carina, Vitz, Caldina, Sprinter и Vista. Седьмая строчка досталась модели Honda Fit и соответствующим показателем в 71,8 тыс. экземпляров.Специалисты «Автостат» уточняют, что общая доля праворульных автомобилей по всему российскому рынку сотавляет примерно восемь процентов.