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Марина Африкантова не намерена менять фамилию после свадьбы с Романом Капаклы

Эпатажная участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова не планирует менять фамилию после свадьбы со своим возлюбленным Романом Капаклы.

Марина Африкантова не намерена менять фамилию после свадьбы с Романом Капаклы


Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что 30-летняя Марина Африкантова и 19-летний Роман Капаклы планируют расписаться уже в этом году. Ориентировочно молодые люди намерены отправиться в ЗАГС в ноябре-декабре.

Тем не менее, пышное бракосочетание Марина и Роман не хотят делать. Влюбленные только скромно распишутся и уедут в теплые края в отпуск. Наши журналисты решили поинтересоваться у Африкантовой, почему они с возлюбленным приняли именно такое решение и не связано ли оно с финансовыми проблемами пары? Или же все дело в личных убеждениях?

«Я никогда не представляла себя в пышном платье, не мечтала о красивой свадьбе. Может быть, это связанно с тем, что у меня было множество различных свадебных съёмок, я примеряла абсолютно разные платья и просто перенасытилась этим. Когда мне пишут, что меня ждёт свадебная фотосессия, я даже расстраиваюсь. Мне хочется попробовать себя абсолютно в другом образе, например, сексуальная кошка или что-то в этом роде», - заявила репортерам Марина Африкантова.


В свадебное путешествие Марина и Роман мечтают полететь в Каппадокию – это полупустынный регион в центральной части Турции. Именно там звездная парочка скандального телепроекта «Дом-2» хочет совершить полет на воздушном шаре. Как известно, стоимость подобного тура составляет в среднем шестьсот евро с человека.

По словам Марины Африкантовой, вопрос смены фамилии в ее парочке по-прежнему остается открытым. Оказывается, что 30-летняя девушка не видит необходимости брать фамилию своего будущего мужа. Блондинку очень смущает то, что после смены фамилии, ей придется очень долго возиться с различными документами.

Марина Африкантова не намерена менять фамилию после свадьбы с Романом Капаклы


К слову, несколько дней назад Роман Капаклы и Марина Африкантова заявили, что хотели бы переехать жить в другую страну, однако по-прежнему так и не определились, куда именно они хотят отправиться. Вчера молодой человек и вовсе опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram неожиданный пост, в котором заявил преданным поклонникам, что в последнее время начал часто задумываться о жизни вне Периметра.

«Последнее время стал часто задумываться о жизни за периметром. Там будет все по-другому, в чем-то сложнее, а в чем-то легче. Я очень хочу найти дело, которое будет приносить мне не только деньги, но и самое главное удовольствие. Уже начал стремиться к этому и у меня многое получается. Будете вспоминать меня и Маришу, когда мы покинем телепроект?», - написал 19-летний участник реалити-шоу «Дом-2» в личном микроблоге.


На данный момент огромнейшее количество преданных поклонников звездной парочки обеспокоены из-за того, что Марина и Роман на самом деле могут покинуть «Дом-2». Некоторые телезрители реалити-шоу принялись даже выдвигать свои версии, почему Африкантова и Капаклы могут покинуть телепроект.

По их словах, вполне вероятно, что Марине и Роману организаторы «Дома-2» начали ставить некоторые условия, ведь в эфирах парочка почти не появляется, а это значит, что если влюбленные в срочном порядке не начнут отрабатывать свои высокие заработные платы, то с ними без всякого сожаления могут расстаться, забыв при этом о былых подвигах и высоких рейтингах Африкантовой и Капаклы.

Марина Африкантова не намерена менять фамилию после свадьбы с Романом Капаклы


Нужно сказать, что не так давно финалист многими любимого телешоу «Битвы экстрасенсов» Зараддин Рзаев сделал прогноз на будущее звездной парочки телепроекта «Дом-2» Марины Африкантовой и Романа Капаклы. По мнению экстрасенса, 30-летней блондинке и 19-летнему брюнету на самом деле не суждено быть в будущем вместе и совсем скоро молодые люди расстанутся. А произойдет это уже в следующем году.

«Девушка – долгожительница и одна из самых ярких дам телестройки. Воспитанная, со светлой энергетикой. Правда, в личной жизни ей не везло. Долгие отношения с Андреем Чуевым закончились ничем. К тому же известный скандалист основательно потрепал красотке нервы. Но Марина выстояла, и ей был послан Роман Капаклы. Вижу, что влюбленным хорошо, страсти совсем не мешает разница в возрасте. К глубокому сожалению, им не суждено официально стать мужем и женой, расставание произойдет в 2019 году. У Ромы другая судьба: парень женится и станет хорошим папой двоих детей. Марине в ближайшее время будет больше везти в карьере. Тем более для этого есть отличный фундамент – победы в конкурсах красоты, роль ведущей «Новостей» на «Доме-2». В будущем девушка обязательно родит: у нее будет один ребенок», - заявил Зираддин Рзаев.


Отметим, что несмотря на подобные предсказания ясновидящего, Марина Африкантова и Роман Капаклы по законам проекта «Дом-2» являются мужем и женой, ведь влюбленные не так давно сыграли свадьбу на Сейшельских островах.

Марина Африкантова не намерена менять фамилию после свадьбы с Романом Капаклы


Многие телезрители «Дома-2» продолжают утверждать, что 19-летнему молодому человеку очень повезло с избранницей, ведь Марина не только родилась в российской столице, но и является довольно умной и образованной девушкой. У Африкантовой два диплома о высшем образовании.

Блондинка инженер-металлург по цветным и редкоземельным металлам и ведущая телевизионных и радиопрограмм. Марина свободно говорит на английском и французском. Активно занимается спортом. Несмотря на то, что впервые девушка появилась на «Доме-2» четыре года назад, тогда отыскать того единственного Африкантовой так и не удалось.

Спустя некоторое время, после того, как Марина покинула реалити-шоу, она решила снова испытать свою удачу. Появилась в Периметре Африкантова похудевшей на двадцать килограммов. Долгое время блондинку связывали отношения с Андреем Чуевым, но вскоре 30-летняя девушка повстречала Романа Капаклы.

Марина Африкантова не намерена менять фамилию после свадьбы с Романом Капаклы


Подчеркнем, что несмотря на разницу в возрасте, Роман Капаклы с первого дня своего нахождения на телепроекте «Дом-2» заявлял, что пришел на реалити ради Марины Африкантовой. Молодой человек тут же начал завоевывать внимание блондинки. Примечательно, что впервые влюбленные увиделись на Сейшельских островах, где спустя год у них и состоялась свадьба.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:11

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