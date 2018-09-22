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Компания Apple показала на видео процесс работы "умных часов" Apple Watch Series 4
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Компания Apple показала на видео процесс работы "умных часов" Apple Watch Series 4

Компания Apple показала смарт-часы Watch Series 4 в процессе работы. На официальном канале бренда появились ролики, в которых демонстрируются все функции портативного устройства.

Компания Apple показала на видео процесс работы "умных часов" Apple Watch Series 4


Watch Series 4 появятся в продаже только после официального релиза iPhone XS и iPhone XS Max, который состоится в начале следующего месяца. Главной особенностью часов стало большое количество разных датчиков, отвечающих за сбор информации об активности человеческого организма. Также в них встроена функция экстренного вызова скорой помощи в случае, если пользователь теряет сознание или начинает чувствовать себя плохо.



Каждый видеоролик длится 30 секунд и показывает процесс активации той или иной функции. В США за Watch Series 4 придется отдать порядка 450 долларов в базовой версии.


 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:50

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