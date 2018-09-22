Компания Apple показала на видео процесс работы "умных часов" Apple Watch Series 4

Watch Series 4 появятся в продаже только после официального релиза iPhone XS и iPhone XS Max, который состоится в начале следующего месяца. Главной особенностью часов стало большое количество разных датчиков, отвечающих за сбор информации об активности человеческого организма. Также в них встроена функция экстренного вызова скорой помощи в случае, если пользователь теряет сознание или начинает чувствовать себя плохо.Каждый видеоролик длится 30 секунд и показывает процесс активации той или иной функции. В США за Watch Series 4 придется отдать порядка 450 долларов в базовой версии.