Один из вариантов Samsung Galaxy S10 получит плоский экран

Инженеры Samsung уже начали тестирование прошивки, предназначенной для новых версий Galaxy S10. Номера двух из них - SM-G970F и SM-G975F. Немного не соответствует списку третий, его номер - SM-G973F.Информация от Ice Universe указывает, что модель SM - G970 оснащена плоским вариантом 5,8-дюймового экрана, а SM - G973 и SM - G975 оборудованы экранами с округленной формой кромок и соответствующими диагоналями 5,8 и 6,44 дюймов.Флагман Galaxy S7 стал последним гаджетом от Samsung, который был с плоским дисплеем, вышел он одновременно с Galaxy S7 Edge в 2016 году. Далее, компания приписки Edge убрала и предпочла полностью изогнутые экраны. Если одной из версий Samsung Galaxy S10 предстоит стать «плоской» , то в продуктовой линейке она окажется ниже двух моделей, которые представит корейский производитель.