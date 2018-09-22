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Один из вариантов Samsung Galaxy S10 получит плоский экран

Инсайдером из Китая с ником Ice Universe, опубликована новая информация о очередном смартфоне от Samsung. Выпуск новой модели пройдет в трех вариантах под номерами SM-G970, SM-G973, SM - G975.

Один из вариантов Samsung Galaxy S10 получит плоский экран


Инженеры Samsung уже начали тестирование прошивки, предназначенной для новых версий Galaxy S10. Номера двух из них - SM-G970F и SM-G975F. Немного не соответствует списку третий, его номер - SM-G973F.

Информация от Ice Universe указывает, что модель SM - G970 оснащена плоским вариантом 5,8-дюймового экрана, а SM - G973 и SM - G975 оборудованы экранами с округленной формой кромок и соответствующими диагоналями 5,8 и 6,44 дюймов.

Флагман Galaxy S7 стал последним гаджетом от Samsung, который был с плоским дисплеем, вышел он одновременно с Galaxy S7 Edge в 2016 году. Далее, компания приписки Edge убрала и предпочла полностью изогнутые экраны. Если одной из версий Samsung Galaxy S10 предстоит стать «плоской» , то в продуктовой линейке она окажется ниже двух моделей, которые представит корейский производитель.


 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:30

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