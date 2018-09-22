В Санкт-Петербурге ребенок погиб после падения с 7-го этажа
В Санкт-Петербурге ребенок выпал из окна 7-го этажа и погиб на месте из-за травм, несовместимых с жизнью, сообщают местные СМИ. На данный момент подробности произошедшего устанавливают сотрудники полиции.
Инцидент произошел вчера после 21:00 по Москве в Петроградском районе. Как уточнили свидетели, ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой. На место происшествия незамедлительно прибыли работники скорой помощи, но спасти пострадавшего малыша не удалось.
На данный момент подробности и обстоятельства инцидента выясняются.
Инцидент произошел вчера после 21:00 по Москве в Петроградском районе. Как уточнили свидетели, ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой. На место происшествия незамедлительно прибыли работники скорой помощи, но спасти пострадавшего малыша не удалось.
На данный момент подробности и обстоятельства инцидента выясняются.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:12