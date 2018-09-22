В Санкт-Петербурге ребенок погиб после падения с 7-го этажа

Инцидент произошел вчера после 21:00 по Москве в Петроградском районе. Как уточнили свидетели, ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой. На место происшествия незамедлительно прибыли работники скорой помощи, но спасти пострадавшего малыша не удалось.На данный момент подробности и обстоятельства инцидента выясняются.