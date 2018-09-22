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На Урале в частном доме нашли тела трех человек

На Урале в частном доме обнаружили тела трех человек, мужчина работал в полиции, также мертвыми нашли его жену и тещу. На данный момент произошедшее расследуют работники правоохранительных органов.

На Урале в частном доме нашли тела трех человек


Инцидент произошел в городе Асбест, сообщают работники СКР по региону. В доме обнаружены тела 44-летнего мужчины, и двух женщин 47 и 69 лет. На данный момент все они направлены на экспертизу для установления причин смерти.

На данный момент среди версий правоохранительных органов рассматривается убийство.


 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 07:32

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