На Урале в частном доме нашли тела трех человек
На Урале в частном доме обнаружили тела трех человек, мужчина работал в полиции, также мертвыми нашли его жену и тещу. На данный момент произошедшее расследуют работники правоохранительных органов.
Инцидент произошел в городе Асбест, сообщают работники СКР по региону. В доме обнаружены тела 44-летнего мужчины, и двух женщин 47 и 69 лет. На данный момент все они направлены на экспертизу для установления причин смерти.
На данный момент среди версий правоохранительных органов рассматривается убийство.
Инцидент произошел в городе Асбест, сообщают работники СКР по региону. В доме обнаружены тела 44-летнего мужчины, и двух женщин 47 и 69 лет. На данный момент все они направлены на экспертизу для установления причин смерти.
На данный момент среди версий правоохранительных органов рассматривается убийство.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 07:32