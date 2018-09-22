На Урале в частном доме нашли тела трех человек

Инцидент произошел в городе Асбест, сообщают работники СКР по региону. В доме обнаружены тела 44-летнего мужчины, и двух женщин 47 и 69 лет. На данный момент все они направлены на экспертизу для установления причин смерти.На данный момент среди версий правоохранительных органов рассматривается убийство.