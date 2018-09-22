Любовницу Александра Серова Дарью Друзяк похитили

«У меня критическое положение и мне нужна квалифицированная помощь. Я очень плохо себя чувствую, постоянные головные боли, помутнение рассудка, тошнота, головокружение, предобморочное состояние», - рассказала Дарья Друзяк своим преданным поклонникам в личном инста-блоге.

«Меня сейчас силой удерживают в неизвестном месте. Меня хотели засунуть в психбольницу. Надели на меня смирительную рубашку. Я им не далась! Сейчас я нахожусь.. я уже не знаю где. Они постоянно следят за мной, постоянно рядом. Еду даже приносят мне. Я еле забрала телефон, чтобы отправить свое местоположения. Я очень бо..Это опять они пришли..Да. Да. Я уже выхожу, выхожу..», - заявила экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2», после чего ее разговор прервал стук в дверь.

«Прочитала православный Молитвослов с канонами и последователем ко Причащению в Помощь Кающимся по творениям святых отцов, Святое Благословение от Марка. После того, как я прочту всё, Батюшка сказал написать на листочке мои грехи. Это нужно для Причащения и прощения грехов. Ещё он будет проводить соборование, для исцеления душевных и телесных недугов. Я буду причащаться первый раз за всю свою жизнь, поэтому очень волнуюсь. Да, я знаю, что за мои 29 лет накопилось много грехов. Но я готова их признать и покаяться: пресыщение чрева, любодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславия, гордость..», - пишет Дарья Друзяк в личном инста-блоге.

«..Благодаря причащению я соединюсь с Богом и он направляет меня на путь истинный. Результатом проведения причащения считают дарование зародышей будущей жизни в Небесном. Надеюсь мой зародыш будет моей самой главной целью в жизни и озарит путь в новую жизнь. Собороваться я буду тоже впервые. Есть поверие, что это таинство проводят только для безнадежно больных. После Соборования человек или непременно умирает, или непременно исцеляется. Человек это сосуд, который внешне отражает свою внутреннюю наполненность. Причаститесь и вы непременно увидите как ваше чрево преобразиться и ваши недуги отступят!», - продолжила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

«Я узнал, что она рассказывает всем, будто я держу ее взаперти, будто я проявлял к ней интерес в интимном плане. Почему она тогда сразу не уехала? Почему не подала заявление в полицию?», - сказал Александр Серов на телепрограмме «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, после чего бывшая участница «Дома-2» не смогла больше контролировать своих эмоций и чувств и, резко поднявшись с места, попыталась плеснуть на своего обидчика воду.

«Дашуль, не переживай, скоро все наладится! Не нужно было идти на «Прямой эфир»! Надеюсь, что теперь ты понимаешь, что никакая популярность не стоит того, что тебе приходится переживать сейчас! Ты очень сильная девочка! Уверена, что все закончится для тебя хорошо. Главное, больше ничего подобного не делай и учись на своих ошибках! Береги себя! Мы с тобой!», - написала одна из преданных поклонниц Дарьи Друзяк в Сети.

Ни для кого не является секретом, что после громкого скандала в известнейшей телепередаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым 29-летнюю звезду прославленной телестройки «Дом-2» госпитализировали. С тех времен блондинка вовсю делится с преданными поклонниками у себя на страничке в социальной сети Instagram видеороликами из больницы.Несколько часов назад длинноволосая красавица обратилась к своим подписчикам с неожиданным заявлением. Дарья сообщила фанатам, что ее силой удерживают в незнакомом месте.Нужно сказать, что в последние несколько недель общественность наперебой обсуждает романтические отношения бывшей участницы скандального телепроекта «Дом-2» с 64-летним российским музыкантом. В популярной телепередаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым 29-летняя Дарья Друзяк заявила, что находится в интересном положении, а отцом ее будущего малыша является никто иной, как Александр Серов.Правда, позже детектор лжи показал, что Дарья на самом деле не беременна и попросту врет всем. Тем не менее, сама встреча со знаменитым музыкантом все-таки довела 29-летнюю девушку до больничной палаты. Во время съемок телепередачи Друзяк потеряла сознание, после чего ей вызвали скорую помощь.По словам блондинки, она впервые в жизни по-настоящему полюбила мужчину и именно поэтому не стала обращать внимание на огромную разницу в возрасте. Подчеркнем, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» младше Народного артиста Российской Федерации на тридцать пять лет.Все последние новости Дарья Друзяк продолжает тут же сообщать своим преданным поклонникам в личном микроблоге. И вот несколько часов назад блондинка обратилась с громким сообщением. 29-летняя девушка утверждает, что ее похитили.Стоит отметить, что до этого видеоролика Дарья Друзяк публиковала у себя на страничке фотографии с иконами и со священником. Под снимками 29-летняя девушка призналась своим подписчикам, что начала молиться.Дарья Друзяк даже просила о помощи у своих бывших коллег по скандальной телестройке. Девушка уверяет, что 64-летний российский музыкант Александр Серов и его люди просто так не оставят ее в покое, ведь она очернила репутацию Народного артиста России.По словам блондинки, в их отношениях с Александром Серовым было все очень хорошо. Она не только жила в роскошном особняке исполнителя, но и верила в то, что совсем скоро станет матерью его очередного наследника. Тем не менее, музыкант до сих пор так и не подтвердил эту информацию.Серов продолжает нелицеприятно высказываться в адрес не только Дарьи Друзяк, но и ее родителей, которые, по мнению артиста, неправильно воспитывали дочь.Как бы там ни было, но огромнейшее количество интернет-пользователей по-прежнему довольно скептически относятся к заявлениям и просьбам о помощи Дарьи Друзяк. Один за другим они ехидно комментируют некоторые видеоролики и фотографии 29-летней блондинки. Впрочем, находятся и те, кто поддерживает девушку.В свою очередь сам Народный артист Российской Федерации, по всей видимости, пытается поскорее забыть скандальную историю связанную с бывшей участницей прославленной телестройки «Дом-2». На сегодняшний день Александр Серов активно занимается работой и готовится к насыщенному гастрольному туру.