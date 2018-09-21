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Ольга Бузова кинула спонсоров на 12 миллионов рублей

В интернете появилось видео, где одна из топовых блогеров Инстаграма рассказывает, как знаменитая Ольга Бузова их кинула.

Девушка рассказывает, что она, как и многие другие блогеры-миллионники купились на рекламу Бузовой, поверили ей и стали спонсорами конкурса. Надо отметить, что в конкурсе разыгрывался Mercedes Е-класс.

Ольга Бузова кинула спонсоров на 12 миллионов рублей

Однако все условия конкурса были нарушены и большинство блогеров начали требовать обратно свои деньги. Но на сегодняшний день все конкурсные аккаунты заблокированы и по ним не идет никакая работа.

Сами организаторы на связь не выходят.

Подписчики уже весьма нелестно отозвались о Бузовой и ее стиле работы.

Ольга Бузова кинула спонсоров на 12 миллионов рублей

"Вот Бузова тварь", "Так у неё же нету живых подписчиков! У неё все накрутка... уже даже скрины сбрасывали где ее стр была в накрутке", "В последнее время одни ЖАЛОБЫ на Бузову. Скоро "её Люди" от неё отвернутся", - пишут в частности подписчики Инстаграма.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:23

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