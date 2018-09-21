Ольга Бузова кинула спонсоров на 12 миллионов рублей

"Вот Бузова тварь", "Так у неё же нету живых подписчиков! У неё все накрутка... уже даже скрины сбрасывали где ее стр была в накрутке", "В последнее время одни ЖАЛОБЫ на Бузову. Скоро "её Люди" от неё отвернутся", - пишут в частности подписчики Инстаграма.

Девушка рассказывает, что она, как и многие другие блогеры-миллионники купились на рекламу Бузовой, поверили ей и стали спонсорами конкурса. Надо отметить, что в конкурсе разыгрывался Mercedes Е-класс.Однако все условия конкурса были нарушены и большинство блогеров начали требовать обратно свои деньги. Но на сегодняшний день все конкурсные аккаунты заблокированы и по ним не идет никакая работа.Сами организаторы на связь не выходят.Подписчики уже весьма нелестно отозвались о Бузовой и ее стиле работы.