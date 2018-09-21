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Лидер «Стопхама» прокомментировал вердикт суда о ликвидации своего движения

Лидер «СтопХама» Дмитрий Чугунов прокомментировал решение Московского городского суда о прекращении деятельности своего движения. Такой вердикт был вынесен 21.09.2018.

Лидер «Стопхама» прокомментировал вердикт суда о ликвидации своего движения


Первый раз судебное решение о ликвидации "СтопХама» было вынесено в 2015 году, но через год его отменил Верховный суд Российской федерации. Тогда Дмитрий Чугунов пришел к мнению, что в государственной регистрации движения нет необходимости, поскольку он и единомышленники хозяйственную деятельность не осуществляют и не собираются получать гранты, а главным их интересом является установление справедливости. Лидер "СтопХама" полагает, что движение может действовать, не нарушая действующее законодательство, в качестве общественного объединения. Также Дмитрий Чугунов заявил, что, несмотря на судебное решение, "СтопХам" будет продолжать свою деятельность.

Активист подчеркнул, что вердикт, вынесенный столичным судом, избавил его от волокиты, с которой сталкиваются в России те, кто по собственной инициативе хочет официально прекратить свою деятельность.


 
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Политика
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 21:15

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