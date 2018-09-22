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«Несколько SMS»: Нагиев рассказал о реакции друзей на интервью Дудю

Дмитрий Нагиев рассказал о реакции друзей на интервью, данное им Дудю. Оказывается, он получил от них несколько SMS, смысл которых сводился к словам «нормально» или «сойдёт».

«Несколько SMS»: Нагиев рассказал о реакции друзей на интервью Дудю


«Я крайне скромно воспринимаю своё место в искусстве, свою популярность, и мои друзья и коллеги осведомлены об этом. Потому мне пришло всего несколько SMS с текстом типа «Смотрели.. Ну, ничего». И мне вполне хватает этого», – рассказал Нагиев о реакции его близкого окружения на интервью Дудю.

Руководители телеканалов вообще никак не отреагировали, отметил актёр. «Это стало для меня показателем того, что там работают умные люди, имеющие дела поважнее, чем интервью Нагиева молодому журналисту», – поделился мнением ведущий.


 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:12

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