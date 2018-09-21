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В банкоматах получать деньги можно без комиссий

Московский Кредитный Банк (МКБ) внедрил новый функционал для своих клиентов. Теперь, обладатели годового Пакета услуг, могут снимать бесплатно в любом банкомате на территории РФ личные денежные средства.
В банкоматах получать деньги можно без комиссий

Будет предоставлен бесплатный лимит снятий в сторонних банкоматах. Данный случай подразумевает для клиента ежемесячное снятие суммы до 30000 рублей (или эквивалента в валюте). Сумма одной операции, при использовании стороннего банкомата, должна составлять не менее чем 3000 рублей (или валютного эквивалента).


 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 20:15

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