В банкоматах получать деньги можно без комиссий
Московский Кредитный Банк (МКБ) внедрил новый функционал для своих клиентов. Теперь, обладатели годового Пакета услуг, могут снимать бесплатно в любом банкомате на территории РФ личные денежные средства.
Будет предоставлен бесплатный лимит снятий в сторонних банкоматах. Данный случай подразумевает для клиента ежемесячное снятие суммы до 30000 рублей (или эквивалента в валюте). Сумма одной операции, при использовании стороннего банкомата, должна составлять не менее чем 3000 рублей (или валютного эквивалента).
Будет предоставлен бесплатный лимит снятий в сторонних банкоматах. Данный случай подразумевает для клиента ежемесячное снятие суммы до 30000 рублей (или эквивалента в валюте). Сумма одной операции, при использовании стороннего банкомата, должна составлять не менее чем 3000 рублей (или валютного эквивалента).
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 20:15