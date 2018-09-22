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Вышел посмертный альбом популярного американского певца Принса

21 сентября вышел посмертный альбом легендарного американского певца Принса, умершего в 2016 году. Информацию об этом сообщает издание Billboard.

Вышел посмертный альбом популярного американского певца Принса


Сборник называется Piano & A Microphone 1983 и содержит 9 композиций общей длительностью 35 минут. Исходным материалом для альбома стала кассетная запись, сделанная Принсом в 1983 году в домашней студии звукозаписи.

Популярный исполнитель был обнаружен без признаков жизни 21 апреля 2016 года в собственном доме. Эксперты определили, что смерть Принса наступила из-за случайной передозировки фентанилом - сильным препаратом, предназначающимся для смягчения боли.

Принс прославился в 1982 году после выхода альбома «1999». Он стал кумиром многочисленных поклонников по всему миру. Будучи на вершине славы, он уступал по популярности в США лишь королю поп-музыки Майклу Джексону.


 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 03:30

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