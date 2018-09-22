Вышел посмертный альбом популярного американского певца Принса

Сборник называется Piano & A Microphone 1983 и содержит 9 композиций общей длительностью 35 минут. Исходным материалом для альбома стала кассетная запись, сделанная Принсом в 1983 году в домашней студии звукозаписи.Популярный исполнитель был обнаружен без признаков жизни 21 апреля 2016 года в собственном доме. Эксперты определили, что смерть Принса наступила из-за случайной передозировки фентанилом - сильным препаратом, предназначающимся для смягчения боли.Принс прославился в 1982 году после выхода альбома «1999». Он стал кумиром многочисленных поклонников по всему миру. Будучи на вершине славы, он уступал по популярности в США лишь королю поп-музыки Майклу Джексону.