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Подписчики готовы скинуться деньгами на новый костюм Александру Гобозову

С тех пор, как участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов ушел за ворота, прошло уже практически 2 месяца. Он не смог сохранить отношения с Ольгой Жариковой и на данный момент снова находится в статусе холостяка.

Подписчики готовы скинуться деньгами на новый костюм Александру Гобозову


Молодой человек хоть и расстроен, что его личная жизнь совсем не складывается, однако ставить на себе крест он тоже не собирается. Сейчас Саша активно трудится в сетевой компании, набирает в свою команду новых людей, а также постоянно рассказывает о том, каким перспективным является это направление в бизнесе и как много денег можно заработать.

Однако многие пользователи Сети относятся к словам Гобозова несерьезно и даже смеются над ним, а все потому, что большая часть его постов сопровождается фотографиями, на которых он позирует в одном и том же брючном костюме тёмно-синего цвета.

В комментариях под публикациями они пишут о том, что срочно открывают сбор денег на новый костюм для молодого человека, а также интересуются у него, почему при таких высоких заработках (Саша утверждает, что зарабатывает около полумиллиона рублей в месяц), он до сих пор не купил другой наряд самостоятельно.

Подписчики готовы скинуться деньгами на новый костюм Александру Гобозову

По мнению большинства, Гобозов самый настоящий шарлатан и обманщик, который после ухода с телестройки остался практически без заработка, но выставляет себя сказочно богатым мужчиной, дабы иметь с наивных пользователей Сети хоть какие-то копейки.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:43

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