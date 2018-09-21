Подписчики готовы скинуться деньгами на новый костюм Александру Гобозову

Молодой человек хоть и расстроен, что его личная жизнь совсем не складывается, однако ставить на себе крест он тоже не собирается. Сейчас Саша активно трудится в сетевой компании, набирает в свою команду новых людей, а также постоянно рассказывает о том, каким перспективным является это направление в бизнесе и как много денег можно заработать.Однако многие пользователи Сети относятся к словам Гобозова несерьезно и даже смеются над ним, а все потому, что большая часть его постов сопровождается фотографиями, на которых он позирует в одном и том же брючном костюме тёмно-синего цвета.В комментариях под публикациями они пишут о том, что срочно открывают сбор денег на новый костюм для молодого человека, а также интересуются у него, почему при таких высоких заработках (Саша утверждает, что зарабатывает около полумиллиона рублей в месяц), он до сих пор не купил другой наряд самостоятельно.По мнению большинства, Гобозов самый настоящий шарлатан и обманщик, который после ухода с телестройки остался практически без заработка, но выставляет себя сказочно богатым мужчиной, дабы иметь с наивных пользователей Сети хоть какие-то копейки.