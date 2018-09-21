Жириновский прокомментировал слухи о переходе Поклонской в ЛДПР
Владимир Жириновский отреагировал на слухи о переходе Натальи Поклонской в руководимый им политический блок ЛДПР, дав комментарий на этот счёт. По словам госдеятеля, он не приглашал коллегу пополнить ряды его партии.
«Слухи о переходе Натальи Поклонской к нам может распускать Михаил Делягин. Мы же не имеем привычки переманивать кого-то. Нам это попросту не нужно, так как у нас имеется собственная устоявшаяся команда», – приводит слова Владимира Жириновского портал «Инфореактор».Между тем в Сети распространили слухи о замужестве Натальи Поклонской.
Политика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:46