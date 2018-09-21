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В NASA определили фактор возникновения редких цветов облаков

Эксперты NASA определили фактор, из-за которого возникают редко встречающиеся цвета облаков. Изучения проводились на высоте 80 км с помощью зонда PMC Turbo.

В NASA определили фактор возникновения редких цветов облаков


Известно, что аппарат оснащен 6-ю фотокамерами с высоким разрешением, а также специальными приборами. Данный зонд собирал данные в течении 5 дней, располагаясь на высоте 80 км. PMC Turbo не быстро пролетел над Арктикой, а закончил "путишествие" у Западного Нунавута, Канада. За этот период устройством запечатлено больше чем 6 млн. исключительных фото, позволяющих специалистам узнать множество ранее неизвестной информации о разных видах облаков, из которой самая ценная о редких серебристых или полярных мезосферных облаках.

Оказывается, на оттенок облака имеют влияние наличие небольших частиц льда в верхних шарах атмосферы. Помимо этого, специалисты убеждены, что на размер, форму и цвет влияют волны гравитации, турбулентность и прочие факторы.


 
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Наука
Добавил: Клименко Яна Сегодня, 19:58

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