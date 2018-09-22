У Александры Черно снова появился третий подбородок

Ведущая торжественно объявила начало глобальной перезагрузки пышнотелой участницы и договорилась с огромным количеством специалистов разных сфер, дабы они помогли Саше похудеть. И поклонники реалити-шоу были готовы увидеть положительный результат, ведь были уверенны, что если за дело взялась Ксения Бородина, то она добьется поставленного перед собой результата. Однако после того, как сообщили о продлении так называемой перезагрузки на еще один месяц стало понятно, что теледиву ждет провал.В конечном итоге за 2 месяца Черно смогла похудеть лишь на 7 килограммов, хотя изначально планировалось, что сбросит она не меньше 30.Оглашение результатов вызвало шквал критики со стороны зрителей и больше всех досталось не участнице, а именно Ксении Бородиной, которая за нее поручилось. Однако еще большее разочарование ждало фанатов телестройки еще впереди.Несколько недель назад Сашу вместе с Иосифом Оганесяном отправили на Остров любви, где она буквально за пару дней поправилась на 3 килограмма. А теперь, несмотря на то, что возлюбленные уже вернулись в Москву, в Сети появляются скрины с эфиров, снятых еще на Сейшелах, на которых девушка выглядит значительно толще, чем была не то, что до приезда, а до начала пресловутой перезагрузки.Так, на скриншоте, который опубликовали на днях в одном из сообществ «Дома-2», у Черно виднеется целых три подбородка, хотя до отлета в тропики она прошла ряд косметологических процедур по подтяжке лица и выглядела действительно очень хорошо.