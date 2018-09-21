«Ускоряет работу»: Блогер протестировал iOS 12
Блогер протестировал iOS 12 и отметил, что прошивка ускоряет работу не только новых моделей смартфонов, но и относительно старых. Результатами проверки YouTube-пользователь поделился посредством видеозаписи.
Блогер сообщил, что владельцы новых iPhone заметят разницу в производительности их аппаратов благодаря iOS 12: устройство быстрее реагирует на запросы пользователя и ускоряет работу ресурсозатратных приложений.
Ютубер посоветовал новое ПО и для смартфонов, выпущенных в 2013-2016 годах (к пример, iPhone 5s): на них тестировщик не отметил какого-либо снижения производительности либо багов.
Блогер сообщил, что владельцы новых iPhone заметят разницу в производительности их аппаратов благодаря iOS 12: устройство быстрее реагирует на запросы пользователя и ускоряет работу ресурсозатратных приложений.
Ютубер посоветовал новое ПО и для смартфонов, выпущенных в 2013-2016 годах (к пример, iPhone 5s): на них тестировщик не отметил какого-либо снижения производительности либо багов.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 04:28