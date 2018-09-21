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«Ускоряет работу»: Блогер протестировал iOS 12

Блогер протестировал iOS 12 и отметил, что прошивка ускоряет работу не только новых моделей смартфонов, но и относительно старых. Результатами проверки YouTube-пользователь поделился посредством видеозаписи.

«Ускоряет работу»: Блогер протестировал iOS 12


Блогер сообщил, что владельцы новых iPhone заметят разницу в производительности их аппаратов благодаря iOS 12: устройство быстрее реагирует на запросы пользователя и ускоряет работу ресурсозатратных приложений.



Ютубер посоветовал новое ПО и для смартфонов, выпущенных в 2013-2016 годах (к пример, iPhone 5s): на них тестировщик не отметил какого-либо снижения производительности либо багов.


 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 04:28

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