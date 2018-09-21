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Александра Шева хочет сделать липофилинг, чтобы иметь плоский живот и круглые ягодицы

С тех пор как скандальная участница телепроекта «Дом-2» Александра Шева покинула периметр прошло практически 2 месяца, и за это время она сумела кардинально сменить свой внешний вид.

Александра Шева хочет сделать липофилинг, чтобы иметь плоский живот и круглые ягодицы


Практически сразу после ухода девушка обратилась к стилисту, который укоротил ее волосы и сделал стильную покраску. Далее Саша пошла на прием к косметологу, дабы подкорректировать свои губы, избавиться от второго подбородка и выделить скулы.

Все эти манипуляции привели к тому, что звезда реалити-шоу действительно преобразилась, и нельзя сказать, что в худшую сторону, но на этом она не остановилась. Шева обратилась в клинику пластической хирургии, где ей увеличили грудь, а также удалили комки Биша.

Александра Шева хочет сделать липофилинг, чтобы иметь плоский живот и круглые ягодицы

Изначально девушка была довольна своими изменениями, но после она решила сделать заключительную операцию по удалению жира с живота.

«Находясь долго на Сейшелах, я набрала лишние килограммы, и у меня появился живот. Я не могу сказать, что у меня прям висящее брюхо. Нет, просто мне некомфортно. Хочется сделать липофилинг. Я прекрасно понимаю, что это за операция и как она проходит. Благодаря этому я смогу не только сделать себе плоский живот, но и округлить попу», - поделилась она с журналистами «Дома-2».

Кроме того, Саша задумывается о том, чтобы снова вставить микродермал в шею, а также сделать пирсинг на груди, дабы чувствовать и выглядеть более привлекательно и сексуально.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:47

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