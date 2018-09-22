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Медики обнаружили в мозге человека «маркер» развивающегося психоза

Медики из США сравнили МРТ-снимки пациентов с различными расстройствами психики и обнаружили «маркер» развивающегося психоза. Он находится в мозге человека и представляет собой некий узор.

Медики обнаружили в мозге человека «маркер» развивающегося психоза


У участников исследования, страдавших шизофренией, данный маркер был выражен ярче, чем у других испытуемых. Учёные полагают, что если вовремя выявлять такие «узоры» в мозге, можно будет своевременно начать лечение развивающегося психоза, не позволив ему поразить организм человека.

На основе результатов своего исследования американские медики намерены создать эффективную терапию против психических расстройств. В последнее время им всё чаще подвергаются молодые люди и даже подростки.


 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:34

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