Медики обнаружили в мозге человека «маркер» развивающегося психоза
Медики из США сравнили МРТ-снимки пациентов с различными расстройствами психики и обнаружили «маркер» развивающегося психоза. Он находится в мозге человека и представляет собой некий узор.
У участников исследования, страдавших шизофренией, данный маркер был выражен ярче, чем у других испытуемых. Учёные полагают, что если вовремя выявлять такие «узоры» в мозге, можно будет своевременно начать лечение развивающегося психоза, не позволив ему поразить организм человека.
На основе результатов своего исследования американские медики намерены создать эффективную терапию против психических расстройств. В последнее время им всё чаще подвергаются молодые люди и даже подростки.
У участников исследования, страдавших шизофренией, данный маркер был выражен ярче, чем у других испытуемых. Учёные полагают, что если вовремя выявлять такие «узоры» в мозге, можно будет своевременно начать лечение развивающегося психоза, не позволив ему поразить организм человека.
На основе результатов своего исследования американские медики намерены создать эффективную терапию против психических расстройств. В последнее время им всё чаще подвергаются молодые люди и даже подростки.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:34