Медики обнаружили в мозге человека «маркер» развивающегося психоза

У участников исследования, страдавших шизофренией, данный маркер был выражен ярче, чем у других испытуемых. Учёные полагают, что если вовремя выявлять такие «узоры» в мозге, можно будет своевременно начать лечение развивающегося психоза, не позволив ему поразить организм человека.На основе результатов своего исследования американские медики намерены создать эффективную терапию против психических расстройств. В последнее время им всё чаще подвергаются молодые люди и даже подростки.