Дарью и Сергея Пынзарь «кинули» на 6 миллионов рублей

«Мы вместе с другими дольщиками оказались без всего — к счастью, у нас хотя бы нет кредитов. Обидно за те семьи, которые платят кредиты за то, чего у них нет, — жильё. Вдобавок к этому они снимают квартиры», - призналась Даша.

«Таунхаус обошёлся нам в 6 миллионов, но были и те, кто отдал больше. Как мы видим, эти суммы просто растворились в воздухе: нас «кормят завтраками» на протяжении двух лет», - рассказала Пынзарь.

А недавно девушка дала интервью, в котором обреченно заявила, что ее с мужем «кинули».По ее словам, их с Сережей терпение, а также терпение остальных жильцом находится на исходе. Все вместе они состоят в чате, в котором ежедневно обсуждаются обещания застройщика и, судя по сообщениям, люди уже готовят все необходимые документы для обращения в суд.За эти два года, которые супруги находятся в ожидании своего нового жилья, планы у них несколько изменились. Вот уже практически год Даша вместе с детьми обитает в турецком городе Алания, а Сергей периодически к ним приезжает, поскольку не может оставить свой бизнес без присмотра.Вполне возможно, что Пынзари примут окончательное решение жить в Турции, а в столицу будут приезжать только для того, чтобы повидать своих друзей и родственников, а также разрешить скопившиеся дела.