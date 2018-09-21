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Дочь Валерии Анна Шульгина удивила новым образом и клипом

25-летняя дочь певицы Валерии Анна Шульгина, исполняющая музкомпозиции под сценическим именем Shena, удивила поклонников новым образом. Для нового клипа на песню «Живёшь в моей голове» вокалистка коротко остригла волосы и выкрасила их в пепельный блонд.

Дочь Валерии Анна Шульгина удивила новым образом и клипом


Ранее Анна Шульгина придерживалась романтического образа, теперь она выглядит более «дерзко». Фанаты высоко оценили смелость своего кумира, щедро ставя лайки её новой видеоработе.



В клипе, лишённом ярких декораций, дочь Валерии примерила строгий костюм, удивив новым стилем, причёской и макияжем.

 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:33
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