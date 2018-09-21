Дочь Валерии Анна Шульгина удивила новым образом и клипом
25-летняя дочь певицы Валерии Анна Шульгина, исполняющая музкомпозиции под сценическим именем Shena, удивила поклонников новым образом. Для нового клипа на песню «Живёшь в моей голове» вокалистка коротко остригла волосы и выкрасила их в пепельный блонд.
Ранее Анна Шульгина придерживалась романтического образа, теперь она выглядит более «дерзко». Фанаты высоко оценили смелость своего кумира, щедро ставя лайки её новой видеоработе.
В клипе, лишённом ярких декораций, дочь Валерии примерила строгий костюм, удивив новым стилем, причёской и макияжем.
Ранее Анна Шульгина придерживалась романтического образа, теперь она выглядит более «дерзко». Фанаты высоко оценили смелость своего кумира, щедро ставя лайки её новой видеоработе.
В клипе, лишённом ярких декораций, дочь Валерии примерила строгий костюм, удивив новым стилем, причёской и макияжем.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:33