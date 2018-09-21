Экс-участнице «Дома-2» Элле Сухановой новый ухажер подарил автомобиль за 3 миллиона рублей

«Мне подарили новый, полноприводный джип. Не знаю, сколько стоит такая машина, но если смотреть на сайте, то я думаю, что более трех миллионов рублей. Моему счастью нет предела. Я очень добросовестный водитель, вожу аккуратно, не рискую, стаж вождения - более 10 лет. Всегда беспокоюсь за свою безопасность и за безопасность других водителей на дорогах», - рассказала бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» своим подписчикам.

«У нас с Игорем была общая квартира в новом доме. Мы попали с ним в ситуацию с недобросовестными подрядчиками, и стройка была заморожена. Думали, что вообще ничего не получим. К счастью, в этом году дом отдали новому застройщику, и строительство возобновилось. Сдача будет весной следующего года. А ситуацию решили таким образом: я выкупила его долю по полной стоимости за наличный расчет», - рассказала журналистам бывшая участница телестройки «Дома-2».

«Неважно, кто твой друг или не друг, но я всегда буду на стороне жен, матерей и их детей. Нельзя вливаться в доверие к людям, набиваться в подруги, а потом ложиться в койку к ее мужу. Мне очень жаль Женю, которой пришлось все это пройти и самостоятельно воспитывать ребенка без какой-либо финансовой и моральной помощи. Никому этого не пожелаю. Поэтому все очень просто - я всегда за семью и честность. А что касается Романец, так с ней мы были подругами по шоу «ДОМ-2», не более», - заявила Элла Суханова репортерам.

Стоит отметить, что экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Элла Суханова никогда не скрывала от преданных поклонников, что ее родители являются очень обеспеченными людьми, которые на протяжении всей ее жизни старались сделать все возможное и невозможное для того, чтобы их наследница ни в чем не нуждалась. Это сложно сочетается со стремлением попасть на скандальных телепроект «Дом-2», куда довольно редко приходят наследники зажиточных людей, тем не менее, исключения из правил все-таки бывают. Многие телезрители реалити-шоу просто-таки убеждены в том, что именно привычка ни в чем себе не отказывать и разрушила звездное семейство Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко.По мнению преданных поклонников «Дома-2», молодому человеку попросту не удалось дать своей любимой супруге всего того, к чему она привыкла с самого детства. Официально расстались Элла и Игорь полгода назад. С тех времен бывшая участница телепроекта перестала афишировать свою личную жизнь. По словам Сухановой, она все больше начала заниматься своим саморазвитием и поиском для себя чего-то интересного.И все-таки напрасно некоторые телезрители «Дома-2» уверены в том, что Элла Суханова по-прежнему одинока, продолжая ссылаться на отсутствие у девушки природной привлекательности. Возможно экс-звезда реалити-шоу и не является обладательницей красивого личика, однако фигуре Эллы многим остается только завидовать, ведь девушка отлично подчеркивает свои достоинства, хорошо понимая, чем можно привлечь на себя внимание.Как оказалось, превосходные формы Эллы Сухановой удалось оценить не только преданным поклонникам «Дома-2», но и некому мужчине, который готов сделать для бывшей участницы телепроекта все, лишь бы только она была по-настоящему счастлива.Несколько дней назад Элла Суханова прихвастнула верным фанатам дорогостоящим транспортным средством, который, по словам девушки, ей преподнес в подарок весьма галантный ухажер.Тем не менее, не все интернет-пользователи, как оказалось, поверили в то, что дорогостоящий внедорожник Элле Сухановой подарил некий влюбленный мужчина. Вполне вероятно, что это родители экс-звезды телепроекта решили сделать приятное своей наследнице, зная, что на сегодняшний день она переживает не самые лучшие времена и по-прежнему переживает из-за развода с Игорем Трегубенко.Стоит подчеркнуть, что Элла Суханова до сих пор так и не назвала своим подписчикам имени тайного ухажера, который подарил ей автомобиль, стоимость которого составляет три миллиона рублей.К слову, и Элла Суханова, и Игорь Трегубенко по-прежнему так и не озвучили своим преданным поклонникам настоящую причину своего расставания. Однако молодым людям все-таки удалось сохранить дружеские отношения, что привело к тому, что парочка с легкостью решила вопрос о разделе вместе нажитого имущества, который сначала казался весьма проблематичным.А недавно Элла Суханова оказалась в центре громкого скандала, связанного с ее бывшей близкой подругой и коллегой по телепроекту - Викторией Романец. Тогда экс-звезда реалити-шоу, на удивление многих, заняла сторону не своей подруги, а Евгении Феофилактовой. Свое решение девушка объясняла весьма доходчиво. По мнению Эллы, ни в каком случае нельзя нелестно отзываться о детях, даже если это наследники бывшей жены твоего нынешнего супруга.