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Специалисты рассказали, как проверить защищенность в сервисах и соцсетях

Специалисты поделились с пользователями, как понять, что в Сети за переписками кто-то следит, а также принять все необходимые в данном случае меры. Проверить защищенность в сервисах Google пользователь сможет в несколько кликов.

Специалисты рассказали, как проверить защищенность в сервисах и соцсетях


В данном случае нужно зайти в свой аккаунт Google, выбрать вкладку «Безопасность и вход», пролистать страницу вниз, выбрать пункт «Недавно использованные устройства» и просмотреть подключенные устройства. Здесь имеется список устройств, через которые входили на запись непосредственно за последние 28 дней. В случае подозрения, что с других смартфонов заходили в профиль, можно одним кликом закрыть доступ.

В сервисе «Яндекс» следует зайти в «Управление аккаунтом». Там нужно отыскать пункт «История входов». Здесь отображаются все устройства, браузеры, через которые входили в аккаунт «Яндекса». Пароль сменить можно с помощью одного нажатия. Также в почте сервиса имеется отдельная система безопасности. Нужно нажать характерную шестеренку и выбрать пункт «Безопасность». Там следует воспользоваться пунктом «Журнал учета посещений». Здесь показываются все входы, а также действия проведенные в почтовом ящике. Также имеются даты совершения данных операций.

«ВКонтакте» следует зайти в «Настройки». Там выбирать пункт «Безопасность», отыскиваем ссылку «Показать историю активности». При этом будет показано, откуда, а также с какой ОС входили в учетную запись. Все сеансы можно завершить в один клик. В Facebook заходим в «Настройки». Там воспользовавшись пунктом «Безопасность и вход» можно увидеть информации о сеансах. В Viber выбирается пункт «Настройки», потом «Учетная запись» и «Компьютеры и планшеты». Все незнакомые девайсы здесь тоже легко отключаются.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

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