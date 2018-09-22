Специалисты рассказали, как проверить защищенность в сервисах и соцсетях

В данном случае нужно зайти в свой аккаунт Google, выбрать вкладку «Безопасность и вход», пролистать страницу вниз, выбрать пункт «Недавно использованные устройства» и просмотреть подключенные устройства. Здесь имеется список устройств, через которые входили на запись непосредственно за последние 28 дней. В случае подозрения, что с других смартфонов заходили в профиль, можно одним кликом закрыть доступ.В сервисе «Яндекс» следует зайти в «Управление аккаунтом». Там нужно отыскать пункт «История входов». Здесь отображаются все устройства, браузеры, через которые входили в аккаунт «Яндекса». Пароль сменить можно с помощью одного нажатия. Также в почте сервиса имеется отдельная система безопасности. Нужно нажать характерную шестеренку и выбрать пункт «Безопасность». Там следует воспользоваться пунктом «Журнал учета посещений». Здесь показываются все входы, а также действия проведенные в почтовом ящике. Также имеются даты совершения данных операций.«ВКонтакте» следует зайти в «Настройки». Там выбирать пункт «Безопасность», отыскиваем ссылку «Показать историю активности». При этом будет показано, откуда, а также с какой ОС входили в учетную запись. Все сеансы можно завершить в один клик. В Facebook заходим в «Настройки». Там воспользовавшись пунктом «Безопасность и вход» можно увидеть информации о сеансах. В Viber выбирается пункт «Настройки», потом «Учетная запись» и «Компьютеры и планшеты». Все незнакомые девайсы здесь тоже легко отключаются.