Алену Водонаеву раскритиковали за очередную чересчур откровенную фотографию

«Кофе в постель», - коротко прокомментировала Водоноева.

Практически ежедневно девушка выставляет в своем микроблоге по несколько постов, под которыми ведет с подписчиками жаркие беседы. Также она очень любит злить своих недоброжелателей и эпатировать публику, выставляя порой чересчур откровенные фотографии и подписывая их колкими, а порой и очень провоцирующими фразами.Так, к примеру, несколько дней назад в Stories Алена разместила фото, на котором она позирует абсолютно голой, прикрывая интимные места чашкой кофе.Многие пользователи Сети были возмущены от увиденного. Они стали критиковать бывшую звезду телестройки за развращенность и потребовали прекратить выставлять на показ свои «достопримечательности».Что касается самой знаменитости, то она оставила все замечания без своего внимания, ясно дав понять, что мнение окружающих ее абсолютно не волнует и она будет публиковать на своей странице абсолютно все, что захочет.