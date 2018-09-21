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Алену Водонаеву раскритиковали за очередную чересчур откровенную фотографию

Популярная экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева, несмотря на то, что покинула периметр много лет назад, продолжает пользоваться огромной популярностью у зрителей телепроекта, а также у обычных пользователей социальной сети Instagram.

Алену Водонаеву раскритиковали за очередную чересчур откровенную фотографию


Практически ежедневно девушка выставляет в своем микроблоге по несколько постов, под которыми ведет с подписчиками жаркие беседы. Также она очень любит злить своих недоброжелателей и эпатировать публику, выставляя порой чересчур откровенные фотографии и подписывая их колкими, а порой и очень провоцирующими фразами.

Так, к примеру, несколько дней назад в Stories Алена разместила фото, на котором она позирует абсолютно голой, прикрывая интимные места чашкой кофе.

«Кофе в постель», - коротко прокомментировала Водоноева.


Многие пользователи Сети были возмущены от увиденного. Они стали критиковать бывшую звезду телестройки за развращенность и потребовали прекратить выставлять на показ свои «достопримечательности».

Что касается самой знаменитости, то она оставила все замечания без своего внимания, ясно дав понять, что мнение окружающих ее абсолютно не волнует и она будет публиковать на своей странице абсолютно все, что захочет.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Вчера, 23:31

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