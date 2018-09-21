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Промсвязьбанк улучшил условия по кредитным картам

Сотрудники Промсвязьбанка разработали новые и более привлекательные условия по обслуживанию кредитных карт. В частности, единовременно были снижены ставки по трем видам продукта на 2-3%. Речь идет о «100+», «Платинуме» и «Карте без границ». Новые условия доступны клиентам, оформившим заявку на открытие карты после 18 сентября 2018 года.
Промсвязьбанк улучшил условия по кредитным картам

Программа «Платинум» устанавливает процентную ставку на уровне 25,9% годовых. Кредитная карта «100+» предполагает беспроцентный период, который охватывает 100 дней. Показатель здесь достигает 27,9% годовых. Для «Карты мира без границ» предусмотрена аналогичная процентная ставка. Также существует возможность оформить кредитную карту по программе «Двойной кэшбек». Она составляет 26% годовых.
«Мы рады предложить всем нашим клиентам интересные и взаимовыгодные по кредитным картам. Они сегодня считаются удобным инструментом для совершения оплаты онлайн и покупок в магазине. Кредитные продукты от ПСБ стали еще более привлекательными. Мы четко уверены, что каждый клиент найдет для себя подходящие ему условия», - заявили представители Промсвязьбанка.

Со всеми условиями можно ознакомиться на официальном сайте ПСБ или получить консультацию в любом отделении банка.

 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:26
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