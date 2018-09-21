Промсвязьбанк улучшил условия по кредитным картам

Программа «Платинум» устанавливает процентную ставку на уровне 25,9% годовых. Кредитная карта «100+» предполагает беспроцентный период, который охватывает 100 дней. Показатель здесь достигает 27,9% годовых. Для «Карты мира без границ» предусмотрена аналогичная процентная ставка. Также существует возможность оформить кредитную карту по программе «Двойной кэшбек». Она составляет 26% годовых.«Мы рады предложить всем нашим клиентам интересные и взаимовыгодные по кредитным картам. Они сегодня считаются удобным инструментом для совершения оплаты онлайн и покупок в магазине. Кредитные продукты от ПСБ стали еще более привлекательными. Мы четко уверены, что каждый клиент найдет для себя подходящие ему условия», - заявили представители Промсвязьбанка.Со всеми условиями можно ознакомиться на официальном сайте ПСБ или получить консультацию в любом отделении банка.