Бейонсе обвинили в колдовстве и жестоком обращении с животными
Бейонсе обвинили в колдовстве с использованием магических заклинаний и в жестоком обращении с животными. Обвинение предъявила бывшая барабанщица певицы.
Кимберли Томпсон работала барабанщицей с Бейонсе 7 лет. Она заявила, что артистка пользовалась магией для получения информации об её личной жизни и финансах. Так же, по словам Томпсон, Бейонсе применяла магические заклинания, с целью сексуального домогательства. Томпсон не рассказала причину, по которой Бейонсе себя так вела. Самое страшное обвинение, прозвучавшее в адрес певицы, так это то, что она убила домашнего котёнка Томпсон.
На Бейонсе Кимберли Томпсон подала в суд, где требовала выдать запретительный приказ в отношении певицы. Но барабанщице было отказано.
Кимберли Томпсон работала барабанщицей с Бейонсе 7 лет. Она заявила, что артистка пользовалась магией для получения информации об её личной жизни и финансах. Так же, по словам Томпсон, Бейонсе применяла магические заклинания, с целью сексуального домогательства. Томпсон не рассказала причину, по которой Бейонсе себя так вела. Самое страшное обвинение, прозвучавшее в адрес певицы, так это то, что она убила домашнего котёнка Томпсон.
На Бейонсе Кимберли Томпсон подала в суд, где требовала выдать запретительный приказ в отношении певицы. Но барабанщице было отказано.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 20:27