Бейонсе обвинили в колдовстве и жестоком обращении с животными

Кимберли Томпсон работала барабанщицей с Бейонсе 7 лет. Она заявила, что артистка пользовалась магией для получения информации об её личной жизни и финансах. Так же, по словам Томпсон, Бейонсе применяла магические заклинания, с целью сексуального домогательства. Томпсон не рассказала причину, по которой Бейонсе себя так вела. Самое страшное обвинение, прозвучавшее в адрес певицы, так это то, что она убила домашнего котёнка Томпсон.На Бейонсе Кимберли Томпсон подала в суд, где требовала выдать запретительный приказ в отношении певицы. Но барабанщице было отказано.