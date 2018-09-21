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Бейонсе обвинили в колдовстве и жестоком обращении с животными

Бейонсе обвинили в колдовстве с использованием магических заклинаний и в жестоком обращении с животными. Обвинение предъявила бывшая барабанщица певицы.

Бейонсе обвинили в колдовстве и жестоком обращении с животными


Кимберли Томпсон работала барабанщицей с Бейонсе 7 лет. Она заявила, что артистка пользовалась магией для получения информации об её личной жизни и финансах. Так же, по словам Томпсон, Бейонсе применяла магические заклинания, с целью сексуального домогательства. Томпсон не рассказала причину, по которой Бейонсе себя так вела. Самое страшное обвинение, прозвучавшее в адрес певицы, так это то, что она убила домашнего котёнка Томпсон.

На Бейонсе Кимберли Томпсон подала в суд, где требовала выдать запретительный приказ в отношении певицы. Но барабанщице было отказано.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 20:27

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