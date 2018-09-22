У сверхмассивной черной дыры обнаружена сложная структура из плазменных колец

В центре этой галактики расположена сверхмассивная черная дыра, окружённая диском плазмы, а вернее более сложной структурой. Сотрудниками Лестерского университета было выяснено, что она генерирует очень интенсивное ЭМ-излучение, а также порождает ультрабыстрые выбросы плазмы. Астрономы заметили, что имеют дело с так называемым плоским диском аккреции. Однако изучив данные, которые были накоплены благодаря орбитальному специальному телескопу XMM-Newton, учёные смогли понять, что плазма вокруг галактики PG211+143 представляет собой аномальную структуру, не имеющую аналогов.Эксперты отмечают, что результаты исследования позволяют к решению проблемы имеющихся в ранней Вселенной сверхмассивных черных дыр подойти по-новому.