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У сверхмассивной черной дыры обнаружена сложная структура из плазменных колец

Ученые из Великобритании у сверхмассивной черной дыры обнаружили сложную структуру, состоящую из плазменных хаотичных колец. Открытие сделали во время наблюдения за галактикой PG211+143, которая расположена от Солнечной системы в миллиарде световых лет.

У сверхмассивной черной дыры обнаружена сложная структура из плазменных колец


В центре этой галактики расположена сверхмассивная черная дыра, окружённая диском плазмы, а вернее более сложной структурой. Сотрудниками Лестерского университета было выяснено, что она генерирует очень интенсивное ЭМ-излучение, а также порождает ультрабыстрые выбросы плазмы. Астрономы заметили, что имеют дело с так называемым плоским диском аккреции. Однако изучив данные, которые были накоплены благодаря орбитальному специальному телескопу XMM-Newton, учёные смогли понять, что плазма вокруг галактики PG211+143 представляет собой аномальную структуру, не имеющую аналогов.

Эксперты отмечают, что результаты исследования позволяют к решению проблемы имеющихся в ранней Вселенной сверхмассивных черных дыр подойти по-новому.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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