Руководство Московского кредитного банка объяснило причины возникших IT-неполадок

Представители МКБ объяснили сложившуюся ситуацию. Про их словам, в данном случае речь идёт о техническом сбое. Специалисты банка отмечают, что проблемы такого рода возникли из-за обновления ПО. В свою очередь инсталляцией программного обеспечения занимались специалисты компании—провайдера современных IT-услуг. В среду представителями Московского кредитного банка было заявлено, что многие системы восстановлены и успешно функционируют. Между тем вечером в четверг интернет-банк МКБ функционировал с некоторыми сбоями. Банк начал нормально работать уже к концу вечера.По словам руководства МКБ, технические неполадки в данном случае возникли из-за обновления одной из современных IT-систем. Это обновление началось три дня назад. На тот период времени специалистами в определённых офисах были отмечены локальные проблемы. Потом такие перебои затронули МКБ Онлайн и его мобильную версию. В свою очередь такие проблемы обуславливаются просадкой производительности современного оборудования АБС с 19 по 20 сентября текущего года. Это произошло вследствие некорректной инсталляции соответствующих услуг развивающейся компанией-провайдером.История со сбоем в конце-концов оказалась очень запутанной. Сотрудниками МКБ отмечается, что такого рода проблемы связаны с предоставляемой продукцией компании Oracle. Московский кредитный банк принял решение не ссорится с Oracle, являющейся в России крупнейшей современной IT-компанией. По словам представителей банковской организации, они сотрудничают с Oracle и рядом прочих IT-компаний по некоторым техническим вопросам. При этом используется только лицензионное ПО.На сегодняшний день система банка функционирует в обычном режиме. Минимальные сложности в данном случае могут наблюдаться при использовании МКБ Онлайн. Тоже самое касается мобильной версии.