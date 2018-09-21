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Руководство Московского кредитного банка объяснило причины возникших IT-неполадок

Российская банковская организация МКБ на протяжении трёх дней испытывала определённые трудности, которые касаются обслуживания своих непосредственных клиентов. Поначалу проблемы имели локальный характер. Затем ситуация стала более серьёзней.

Представители МКБ объяснили сложившуюся ситуацию. Про их словам, в данном случае речь идёт о техническом сбое. Специалисты банка отмечают, что проблемы такого рода возникли из-за обновления ПО. В свою очередь инсталляцией программного обеспечения занимались специалисты компании—провайдера современных IT-услуг. В среду представителями Московского кредитного банка было заявлено, что многие системы восстановлены и успешно функционируют. Между тем вечером в четверг интернет-банк МКБ функционировал с некоторыми сбоями. Банк начал нормально работать уже к концу вечера.
Руководство Московского кредитного банка объяснило причины возникших IT-неполадок

По словам руководства МКБ, технические неполадки в данном случае возникли из-за обновления одной из современных IT-систем. Это обновление началось три дня назад. На тот период времени специалистами в определённых офисах были отмечены локальные проблемы. Потом такие перебои затронули МКБ Онлайн и его мобильную версию. В свою очередь такие проблемы обуславливаются просадкой производительности современного оборудования АБС с 19 по 20 сентября текущего года. Это произошло вследствие некорректной инсталляции соответствующих услуг развивающейся компанией-провайдером.

История со сбоем в конце-концов оказалась очень запутанной. Сотрудниками МКБ отмечается, что такого рода проблемы связаны с предоставляемой продукцией компании Oracle. Московский кредитный банк принял решение не ссорится с Oracle, являющейся в России крупнейшей современной IT-компанией. По словам представителей банковской организации, они сотрудничают с Oracle и рядом прочих IT-компаний по некоторым техническим вопросам. При этом используется только лицензионное ПО.

На сегодняшний день система банка функционирует в обычном режиме. Минимальные сложности в данном случае могут наблюдаться при использовании МКБ Онлайн. Тоже самое касается мобильной версии.

 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:50
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