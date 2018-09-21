Объявлено штормовое предупреждение в Тверской области
Гидрометцентр города Тверь предупреждает о высокой степени возникновения чрезвычайной ситуации в области. Было объявлено штормовое предупреждение.
В области прогнозируется ухудшение погодных условий. Днём 22 сентября ожидается усиление юго-западного и южного ветра до 15 м/сек.
В связи с ухудшением погодных условий возможно нарушение электроснабжения в населённых пунктах, из-за обрыва линий электропередач и связи. Также ожидается разрушение шатких конструкций, больших рекламных щитов, кровли. Автолюбителям напоминают о возможных обвалах деревьев.
В области прогнозируется ухудшение погодных условий. Днём 22 сентября ожидается усиление юго-западного и южного ветра до 15 м/сек.
В связи с ухудшением погодных условий возможно нарушение электроснабжения в населённых пунктах, из-за обрыва линий электропередач и связи. Также ожидается разрушение шатких конструкций, больших рекламных щитов, кровли. Автолюбителям напоминают о возможных обвалах деревьев.
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:12