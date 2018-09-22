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Меркель продемонстрировала своё пренебрежение к премьер-министру Великобритании

Ангела Меркель продемонстрировала своё пренебрежение по отношению к Терезе Мэй. В австрийском Зальцбурге 20 сентября состоялся саммит Евросоюза, на котором канцлер Германии во время приветствия проигнорировала премьер-министра Великобритании.

Меркель продемонстрировала своё пренебрежение к премьер-министру Великобритании

Ангела Меркель по прибытию на место проведения переговоров подошла к политикам, в числе которых присутствовала и Тереза Мэй. Премьер-министр Великобритании для приветствия сделала шаг на встречу немецкого канцлера, однако Меркель проигнорировала этот жест.

Чтобы разобраться в данном инциденте, представители издания «ПолитЭксперт» обратились с просьбой прокомментировать ситуацию к Татьяне Иларионовой – профессору кафедры Института государственной службы и управления. Она считает, что произошедшее является недоразумением и совсем не означает, что отношения между Германией и Великобританией разладились. Хотя однозначная политика Германии произвела не очень положительное впечатление на Соединённое Королевство.


 
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Политика
Добавил: Алина Сегодня, 00:30

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