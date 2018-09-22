Врачи-наркологи объяснили, почему россияне бросают пить

С 2008 года россияне стали меньше употреблять алкоголь. Этот факт подтверждает Александр Ковтун, нарколог, врач-психиатр, с многолетней практикой в наркологии. Он объяснил, что меры принятые государством по ограничению продажи алкоголя оказались очень эффективными и дали свои результаты. Так же сильная мотивация, исходящая от людей ведущих здоровый образ жизни, тоже сыграла свою положительную роль в оздоровлении граждан России. Люди стали более активно заниматься физкультурой.21 сентября ВЦИОМ опубликовал результаты исследований, по которым видно, что 40% российских граждан вообще не употребляют спиртные напитки. В связи с такими показателями было решено увеличить финансирование информационной программы по формированию здорового образа жизни в России. Сумма выделенная на оздоровление составила 754,2 миллиона рублей.