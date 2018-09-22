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Врачи-наркологи объяснили, почему россияне бросают пить

Опубликованы результаты исследований причины, по которой россияне массово бросают пить. В следующем году на борьбу с пьянством будет выделено более 754 миллионов рублей.

Врачи-наркологи объяснили, почему россияне бросают пить


С 2008 года россияне стали меньше употреблять алкоголь. Этот факт подтверждает Александр Ковтун, нарколог, врач-психиатр, с многолетней практикой в наркологии. Он объяснил, что меры принятые государством по ограничению продажи алкоголя оказались очень эффективными и дали свои результаты. Так же сильная мотивация, исходящая от людей ведущих здоровый образ жизни, тоже сыграла свою положительную роль в оздоровлении граждан России. Люди стали более активно заниматься физкультурой.

21 сентября ВЦИОМ опубликовал результаты исследований, по которым видно, что 40% российских граждан вообще не употребляют спиртные напитки. В связи с такими показателями было решено увеличить финансирование информационной программы по формированию здорового образа жизни в России. Сумма выделенная на оздоровление составила 754,2 миллиона рублей.


 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 06:00

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