iOS продолжает хранить удаленные данные, позволяя их восстановить

Брюстер отмечает, что iOS, кроме удалённых фото и видеозаписей, продолжает хранить также прочие более важные сведения. После удаления iOS сохраняет настройки конфигурации, дата-файлы, историю браузера, куки, контакты, звонки, информацию календаря, историю сопряжений по Bluetooth. Все данные из памяти устройства iPhone 6s удалось изъять с помощью GrayKey. Речь идёт в отношении программно-аппаратного комплекса, позволяющего взламывать iPhone, а также iPad независимо от версии iOS (пока уязвимость iOS 12 не подтверждена) с помощью перебора различных защитных комбинаций.Так как для работы GrayKey необходимо подключение по кабелю взламываемого устройства, «яблочники» встроили в iOS специальный защитный механизм. Он отключает Lightning-коннектор для передачи информации. Как правило, инструмент для взлома, используется спецслужбами по отношению к обвиняемым в совершении преступлений. Поэтому рядовым пользователям можно не волноваться.