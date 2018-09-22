«Тюльпан» и «Пион» претерпевают модернизацию для повышения эффективности Российской армии

В 2010 году в рамках масштабной реформы армии началась модернизация большой артиллерии. И «Тюльпан», и «Пион» стреляют ядерными зарядами. Поэтому Россия приняла решение адаптировать это оружие для борьбы с современными угрозами. По мнению военных экспертов, модернизация артиллерии даёт большие возможности армии.«Тюльпан» и «Пион» будут усовершенствованы автоматизированной системой управления наведения огня, которыми оснащена вся самоходная и реактивная артиллерии. Орудия получат новейшие боевые комплекты.Российские эксперты утверждают, что американские военные не правильно произвели трактовку фразы Сталина: - «Артиллерия – Бог войны». Поэтому и получилось это название «божественное оружие», что говорит о значимость артиллерии в целом.