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«Тюльпан» и «Пион» претерпевают модернизацию для повышения эффективности Российской армии

Россия начала модернизацию артиллерийского оружия, которое американские военные прозвали «божественным». Под этим названием скрываются миномёт «Тюльпан» и гаубица «Пион».

«Тюльпан» и «Пион» претерпевают модернизацию для повышения эффективности Российской армии


В 2010 году в рамках масштабной реформы армии началась модернизация большой артиллерии. И «Тюльпан», и «Пион» стреляют ядерными зарядами. Поэтому Россия приняла решение адаптировать это оружие для борьбы с современными угрозами. По мнению военных экспертов, модернизация артиллерии даёт большие возможности армии.

«Тюльпан» и «Пион» претерпевают модернизацию для повышения эффективности Российской армии


«Тюльпан» и «Пион» будут усовершенствованы автоматизированной системой управления наведения огня, которыми оснащена вся самоходная и реактивная артиллерии. Орудия получат новейшие боевые комплекты.

Российские эксперты утверждают, что американские военные не правильно произвели трактовку фразы Сталина: - «Артиллерия – Бог войны». Поэтому и получилось это название «божественное оружие», что говорит о значимость артиллерии в целом.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 05:04

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